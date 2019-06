Altos Mandos se Reúnen en la 36 Zona Militar Para Analizar Estrategias Sobre Flujos Migratorios

*ACUERDAN EN CONJUNTO LA ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS FEDERALES EN LA REGIÓN FRONTERIZA. *DE ULTIMA HORA SE PREVÉ LA LLEGADA DEL PRESIDENTE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Tapachula, Chiapas; 11 de Junio.- Los titulares de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán; el de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval; y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, arribaron a la ciudad para delinear el plan sobre migración.

De acuerdo a Fabián Medina, vocero de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la reunión sobre el Plan de Atención y Desarrollo para Migrantes provenientes de Centroamérica se desarrolla en Tapachula.

Estas tienen como escenario las instalaciones de la Trigésima Sexta Zona Militar, ubicadas al oriente de la ciudad.

Trascendió que, en el encuentro, en el que participaron -además- altos mandos de esas dependencias y funcionarios federales, se analizaron los puntos estratégicos en donde operarán las primeras tres bases de la Guardia Nacional en la Frontera Sur.

En el acto hubo una presentación de las rutas que ordinariamente siguen los migrantes que entran a México con la intención de llegar a los Estados Unidos, tanto por individual, pequeños grupos o en caravanas.

Se ha dicho que unos seis mil integrantes de esa nueva corporación conformada por elementos de la Policía Militar y la Marina, llegarán a la Entidad en los próximos días y se integrarán a las tareas de vigilancia y para frenar el avance de migrantes indocumentados.

Dentro de las actividades que se prevé realizará el mandatario nacional a su llegada a esta región, será la de colocar la primera piedra de lo que serán esos tres centros de operación, que se estima estarán en Suchiate, Huehuetán y Tapachula.

Sin embargo, hay una propuesta en el Congreso del Estado para desincorporar tres terrenos para que se hagan esos centros de operación, pero en Tonalá, Pichucalco y Palenque.

Esa iniciativa legislativa, turnada a comisiones, propone que el cuartel regional de la Guardia Nacional tenga sede a Tonalá y no en Tapachula, como se creía.

Esto, como parte de los puntos de acuerdo pactados la semana pasada entre los Gobiernos de Estados Unidos y México, sobre todo en el tema migratorio.

Aun cuando se espera que sea el propio presidente López Obrador quien detalle todo lo relaciona al tema a su llegada a Tapachula, ya hay algunas opiniones que señalan que de las 152 Coordinaciones que tendrá la Guardia Nacional, 12 de ellas estarán en Chiapas.

En el caso de la entidad, hay la propuesta en materia de seguridad de que una de las Coordinaciones tenga sede en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Las Margaritas, Ocosingo y Huehuetán.

Otra, tentativamente, englobaría a Palenque, Pichucalco y Bochil; mientras que la tercera a Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y a Tapachula.

Hasta la tarde de este martes, no habían llegado los refuerzos a la franja limítrofe con Guatemala y eso ha sido aprovechado para que miles de extranjeros de alrededor de 50 nacionalidades, crucen por medio de balsas y se internen en territorio nacional.

De igual forma, toneladas de infinidad de productos de dudosa calidad y origen, ingresaron vía contrabando sin que nadie pudiera evitarlo.

Según el Instituto Nacional de Migración (INM), cada día se detiene alrededor de 450 migrantes de diferentes nacionalidades que entran al país de manera irregular, aunque pobladores de la región fronteriza señalan que entran de manera ilegal más de mil diariamente.

Este martes, un grupo de funcionarios federales supervisó un área de alrededor de tres hectáreas en el ejido “Dorado”, muy cerca de Ciudad Hidalgo, que se cree tuvo un costo superior al millón de Pesos y en la que se ubicaría una de las bases de operación.

Mientras que, en la Ciudad de México, López Obrador presentó la Comisión Especial encargada de reducir la migración ilegal hacia territorio nacional, la cual estará encabezada por Marcelo Ebrard.

Se informó que el General Vicente Antonio Hernández, se encargará de integrar las Coordinaciones que la Guardia Nacional desplegará en la frontera sur; mientras que Francisco Garduño, coordinará el área de Migración.

Además, el actual subsecretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, estará encargado del desarrollo la región fronteriza, así como el cuidado que reciban los migrantes.

A su vez, el subsecretario de Empleo, Horacio Duarte, tendrá la responsabilidad de organizar un plan inmediato para la atención de migrantes en espera de asilo en el norte del país; mientras que el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, documentará la cooperación de Guatemala, El Salvado y Honduras.

Reyes Zúñiga adelantó que el plan de migración puesto en marcha por el Gobierno mexicano podría arrancar con la aplicación de 2 mil millones de Pesos del denominado ‘Fondo Yucatán’, para otorgar ayuda a Centroamérica.

La Guardia Nacional tendrá en sus filas, durante su primera etapa, a 64 mil 752 elementos provenientes de las Fuerzas Armadas; mientras que en el segundo semestre de este mismo año se contempla un estado de fuerza de 82 mil 747 guardias, de los cuales 51 mil 915 serán del Ejército, 12 mil 837 de la Marina-Armada de México y 17 mil 995 de la Policía Federal. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

DE ULTIMA HORA: Trascendió que éste miercoles arribará a la región, el presidente Andres Manuel Lopez Obrador, para establecer acciones que desarrollará la Guardia Nacional.