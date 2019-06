Instalan 10 Coordinaciones de la Guardia Nacional que Operarán en Cinco Estados de la Frontera Sur

* CUATRO EN TABASCO, CHIAPAS 3, CAMPECHE 1, OAXACA 1 Y VERACRUZ 1. * AMLO FINANCIARÁ PLAN MIGRATORIO CON VENTA DE AVIÓN PRESIDENCIAL.* GUATEMALA APLICA MANO DURA A MIGRANTES.* INSTALAN MESA DE TRABAJO EN CENTROAMERICA.

Ciudad de México, 12 de junio.-El gobierno federal instaló diez coordinaciones de la Guardia Nacional (GN) en los municipios de la Frontera Sur y buscan que esa fuerza tenga un protocolo de actuación particular para el operativo migratorio que se implementa para enfrentar el flujo de migrantes.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, las coordinaciones que funcionan desde ayer martes son: Tabasco 4, Chiapas 3, Campeche 1, Oaxaca 1 y Veracruz 1.

«Estas son las que están activadas, en total son 10 y mañana vamos a tener otras tres que son más hacia Istmo de Tehuantepec», detalló.

El gobierno también alista un protocolo de operación para que al Guardia Nacional actúe en el tema migratorio.

«Hay un protocolo general, pero estamos haciendo uno para este operativo en particular. Ayer se tuvo la primera reunión para analizar el despliegue de la Guardia Nacional con el respaldo de Ejército y Marina que es el compromiso que hicimos, estamos ya en el despliegue y estaremos informando del avance de cada día», dijo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Canciller anunció que se va a respaldar con más recursos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) que, aceptó, tiene un presupuesto «muy pequeñito».

«Comar tiene un incremento de solicitudes de refugio importantes en México. Hay también un incremento de solicitudes de refugio en nuestro país. Por eso tenemos que apoyar a la Comar, es parte del Sistema Integral de Gestión Migratoria la Comar», indicó.

Asimismo, el martes se recibirá en México a miembros de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), así como a integrantes de la Organización Internacional de Migraciones y de la UNICEF para buscar el diseño de un sistema de gestión migratoria y tratar de implementar las medidas más avanzadas que hay en todo el mundo. Sun

AMLO Financiará Plan Migratorio con Venta de Avión Presidencial

Ciudad de México, 12 de junio.-El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que financiará todo el plan migratorio con la venta del avión presidencial que, según el avalúo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiene un valor de entrada de 150 millones de dólares.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, donde llamó a los ciudadanos a no cometer actos de xenofobia contra los centroamericanos, mucho menos campañas contra los migrantes, el mandatario dijo que recibió el avaluó de Naciones Unidas del avión presidencial «José María Morelos y Pavón».

«Por los que están preocupados, ayer recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial, mínimo 150 millones de dólares y de ahí para arriba el piso son 150 millones de dólares. El plan saldría de lo que vamos a recibir del lujoso avión presidencial de nombre, como burla, ‘José María Morelos y Pavón’, el apóstol de la igualdad, el que buscaba el que se moderará la indigencia y la opulencia. Sí tenemos presupuesto», indicó.

El presidente reiteró que fue un buen acuerdo con Estados Unidos para frenar el fenómeno migratorio. Sin embargo, pidió a todos los mexicanos que actúen con humanismo.

«Nada de xenofobia, que significa el odio al extranjero, nada de campañas contra migrantes, eso no es humano ni es cristiano. Les remito a la Biblia que habla de cómo tratar al forastero, quien mal trata al extranjero, al migrante, más cuando tiene que hacerlo por necesidad, no actúa con humanismo. Esto es muy importante porque el conservadurismo siempre apuesta a eso, nosotros no podemos darle entrada a esa concepción de rechazo a los migrantes», expresó. Sun

Guatemala Aplica Mano Dura a Migrantes

San José, Costa Rica, 12 de junio.- Guatemala empezó a impedir el paso de migrantes irregulares de América, Asia y África a México y Estados Unidos, y devolvió esta semana a Honduras, como país de procedencia, a 145 cubanos, haitianos, brasileños, venezolanos, colombianos, cameruneses, angoleños y eritreos que entraron sin visa a suelo guatemalteco y pretendían seguir a territorio estadounidense.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó a EL UNIVERSAL que la decisión está apegada a la legislación migratoria interna y que las deportaciones a Honduras u otras naciones de procedencia seguirán siendo aplicadas con los viajeros que, requiriendo visa, entren sin esa documentación a Guatemala.

«Se les expulsó porque entraron sin visa a Guatemala. Con excepción de los centroamericanos por los acuerdos regionales se seguirá actuando de la misma manera con la deportación al país de procedencia», dijo la guatemalteca Alejandra Mena, vocera del IGM.

Con una política que ejecutó hasta el pasado fin de semana, Guatemala concedió una orden de abandono del país de 10 días a los migrantes que, aunque necesitan visa, llegaron sin cumplir ese requisito, recordó el guatemalteco Carlos Wolke, defensor de las Personas Migrantes de la Procuraduría de Derechos Humanos de ese país.

Las deportaciones a Honduras «son una clara y grave violación a los derechos humanos, vulnerando gravemente la integridad y dignidad de niños, niñas, mujeres y hombres y criminalizando la condición de ser migrante», dijo Wolke. Por la ubicación de Guatemala, la deportación por procedencia terrestre puede ser a México, Honduras, El Salvador y Belice. Una política similar se realizará con los ingresos por aire o por mar.

Antes de ser expulsados a Honduras, los 145 fueron ubicados en un punto migratorio de la capital guatemalteca, donde se les proporcionó atención médica y sicológica, alimentación y albergue, relató Mena, al explicar que el IGM les comunicó en ese sitio «su expulsión inmediata».

Sobre los brasileños, colombianos y venezolanos, detalló que «son hijos de padres haitianos y africanos nacidos en Brasil, Colombia o Venezuela». Sin descartar cambios en su programa, Guatemala y EU desplegarán este mes una fuerza de agentes federales estadounidenses en suelo guatemalteco para reforzar la tarea de unos 6 mil efectivos de la Guardia Nacional de México en el combate a la migración irregular.

El guatemalteco Fernando Lucero, vocero del Ministerio de Gobernación de ese país, aclaró que «no estamos desarrollando políticas antinmigrantes. Estamos fortaleciendo el Estado de derecho.

«Nuestro objetivo son las estructuras criminales que lucran con la necesidad de nuestros connacionales. A partir de la firma reciente del convenio se opera lo acordado», detalló, al referirse a un pacto suscrito por EU y Guatemala para desplegar federales que ayuden a combatir los contrabandos de personas, drogas, armas y el lavado de dinero. Sun

Instalan Mesa de Trabajo con Países de Centroamérica por Migración

Ciudad de México, 12 de junio.-El gobierno mexicano instaló una mesa de trabajo con países de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras para acelerar los temas migratorios y el plan de desarrollo para esa región del país, con la finalidad de reducir el flujo de migrantes a los Estados Unidos.

Así lo informó en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional el canciller Marcelo Ebrard Casaubón quien sostuvo que ya se tuvo comunicación con los gobiernos de dichos países.

El secretario de Relaciones Exteriores sostuvo que toda la información referente a los acuerdos con Estados Unidos fueron entregados al Senado de la República, incluso los documentos que se firmaron con el gobierno estadounidense para frenar los aranceles que querían imponer a productos mexicanos.

Incluso se revela una llamada telefónica que Ebrard Casaubón sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que este le dice que además de la migración, su preocupación es el tráfico de drogas.

El viernes, el Canciller se reunirá con gobernadores de los estados mexicanos fronterizos para detallar los pormenores del plan y los recursos económicos que van a tener para enfrentar el fenómeno migratorio. Sun