Balseros No se Dan Abasto Transportando Migrantes de Guatemala a México; Urge la Presencia de la GN

*ES TANTA LA DEMANDA DE ESOS SERVICIOS, QUE LOS BALSEROS ESTÁN LABORANDO LAS 24 HORAS DEL DÍA, SIN QUE HAYA UN SOLO POLICÍA VIGILANDO LA RIBERA DEL AFLUENTE.

Tapachula, Chiapas; 13 de Junio.- Los seis mil elementos que el Gobierno Federal había anunciado que llegarían a Chiapas el lunes para impedir el paso de los migrantes que ingresaran al país de manera ilegal, aún no han arribado.

Ante el temor de que en cualquier momento se puedan presentar en la Frontera Sur, miles de migrantes están atravesando en balsas el río Suchiate, que divide a México de Guatemala.

Es tanta la demanda de esos servicios, que los balseros están laborando las 24 horas del día sin que haya un solo policía federal vigilando la ribera del afluente.

Se cree que extranjeros sin documentos de más de 50 nacionalidades están usando esos medios para ingresar a México y buscar la manera de beneficiarse con algunos de los programas que ha ofrecido el Gobierno Federal, incluyendo los de empleo, salud, vivienda, educación, entre otros.

Aún cuando no hay una cifra oficial, se cree que tan solo este jueves pudieron haber cruzado la franja fronteriza unos dos mil migrantes.

Por eso cada día son más los migrantes que abarrotan las oficinas migratorias y de organizaciones internacionales para tramitar una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), para que se puedan quedar a radicar legalmente en el país y trabajar en algún lado.

Otros buscan alcanzar el estatus de refugiados o asilados, para que no solo se queden a vivir en México sino también reciban apoyos económicos.

Están también otros, como el caso de los cubanos, que aún tienen la esperanza de obtener un oficio de salida con el que puedan atravesar todo el territorio nacional sin ser detenidos y llegar a la frontera con los Estados Unidos.

La desesperación de cruzar a territorio azteca se da también luego de que las autoridades de Guatemala han recrudecido las acciones en contra de los migrantes en las últimas horas.

Este jueves repatriaron desde esa nación a 145 extranjeros originarios de Cuba, Haití, Venezuela, Colombia y África, mientras que a muchos otros les expidió un oficio de salida, de máximo 10 días, para que abandonen el país por cualquiera de sus fronteras.

Se desconoce cuáles son las causas por las que aún no llega la Guardia Nacional, aunque se cree que, en realidad, militares adscritos en Chiapas pasarán a ser parte de esa corporación en cualquier momento. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello