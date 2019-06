Entra en Operaciones la Guardia Nacional en Chiapas, Instala Retén en Comalapa; Despliegue Total el Martes

* REALIZAN REVISIÓN DE DEL TRANSPORTE PÚBLICO, DE PASAJE Y DE CARGA QUE PASAN POR EL LUGAR, PARA DETECTAR SI LLEVAN MIGRANTES ESCONDIDOS.

* LA ZONA DE ACCIÓN COMPRENDE EL TRAMO FRONTERA COMALAPA-HUIXTLA. HABILITAN ARENA DE LUCHA COMO ALBERGUE EN TUXTLA GUTIÉRREZ.

Frontera Comalapa, Chiapas; 15 de Junio.- La Guardia Nacional (GN) entró en funciones esté sábado, en municipios que comparten México con Guatemala, en el combate a la inmigración ilegal.

Los elementos de la GN y agentes del INM establecieron volantas en varios puntos de la carretera Panamericana y la federal 201 que va de Frontera Comalapa a Huixtla, al litoral chiapaneco.

La Guardia Nacional e INM iniciaron operaciones en el entronque al ejido Guadalupe Victoria, municipio de Amatenango de la Frontera, sobre la carretera 201, tramo Paso Hondo-Frontera Comalapa.

Ahí, los elementos revisaron vehículos del transporte público, de pasaje y de carga que pasan por el lugar.

Por el punto donde se instalaron los elementos federales, pasan cientos de centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos, pero también turistas y jornaleros de Guatemala.

En la zona hay decenas de puntos ciegos por donde pasan los extranjeros que vienen de Centroamérica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la conferencia matutina del viernes, que los seis y siete mil puntos ciertos que hay entre la frontera de México y Guatemala tendrán vigilancia.

En Ciudad Cuauhtémoc, donde el Gobierno Federal mantiene los servicios migratorios y aduanales, no hay presencia de la GN e INM.

Un oficial de la Guardia Nacional dijo que la volanta se movería «por la tarde» de ayer sábado hacia Ciudad Cuauhtémoc.

En San Gregorio Chamic, al mediodía de ayer no había presencia del INM, a pesar de que la dependencia tiene una garita.

Durante los primeros minutos que los elementos de la Guardia Nacional e INM estuvieron, aseguraron a cuatro extranjeros.

En la carretera Panamericana en el punto conocido como Chacaljocom, en el municipio de Comitán, la garita del INM que llevaba varios años sin operar durante la noche, ahora ya hay elementos de ambas corporaciones.

Los oficiales del INM cerraban la garita a las 19:00 horas y se trasladaban al Centro Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF), para retornar por la mañana.

En el CAIFT del municipio de La Trinitaria no se nota una vigilancia extrema para los automovilistas y vehículos del transporte público que pasan por el lugar.

En Tuxtla Gutiérrez, el Gobierno Federal y Estatal acondicionó la Arena Cuezy como punto para concentrar los extranjeros de Centroamérica y Cuba que han sido detenidos en su tránsito hacia la frontera norte.

En el sitio, Protección Civil llevó baños móviles y colchonetas, mientras que la Policía Estatal tendió un cerco con vallas metálicas para evitar una fuga masiva de extranjeros.

Se habilitarán como centros de recepción de migrantes el Foro Chiapas y el domo del ISSSTCH.

La Subdelegación del INM de Tuxtla Gutiérrez ha sido prácticamente insuficiente para resguardar el alto número de extranjeros que han sido detenidos en las últimas horas.

Habilitan Arena de Lucha Como Albergue

Para Migrantes en Chiapas

Autoridades del Gobierno Estatal habilitan las instalaciones de la Arena Metropolitana «Jorge Cuesy» en el sur de Tuxtla Gutiérrez, a donde serán trasladados los migrantes que se encuentran en la estación «Cupapé» del Instituto Nacional de Migración (INM), reportada con sobrecupo y hacinamiento.

Los trabajos de acondicionamiento del inmueble, que es utilizado para presentaciones de box y lucha libre, iniciaron ayer para reubicar a los extranjeros de origen centroamericano y cubano, principalmente.

El pasado jueves la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que la estación «Cupapé», ubicada en el oriente de esta capital, diseñada para 80 personas, tenía un sobrecupo con más de 400 migrantes, «que ni siquiera están dentro del recinto, sino en el patio.

«Ahí tenemos ya hacinamiento que complica mucho», consideró el organismo defensor.

A esa cifra se agregan 197 migrantes más de Cuba, centro y Sudamérica asegurados esta semana en distintos operativos en carreteras de la región Centro y Mezcalapa de la entidad.

La CNDH documentó además en las instalaciones de la Feria Mesoamericana de Tapachula se encuentran unos mil 400 migrantes extracontinentales, originarios de África y Asia, mientras que en la estación ‘Siglo XXI’ también en Tapachula, diseñada para 960 personas, alberga a más de mil 230 migrantes de diferentes nacionalidades.

La Secretaría Estatal de Protección Civil señaló que la arena Metropolitana «Jorge Cuesy», un edificio circular techado, «será la extensión de la estación migratoria Cupapé», y dispondrá de las adecuaciones necesarias para atender a la población migrante.

En la infraestructura se instaló una planta móvil generadora de energía eléctrica, se dispuso de dos ambulancias, cuatro camionetas para traslado de» herramientas y enseres», un camión recolector de basura y otro más tipo volteo.

Mientras que la Secretaría Estatal de Salud habilitó espacios para la atención médica, sanitaria y limpieza preventiva, mediante control larvario, rociado residual y nebulización espacial dentro del inmueble y sus alrededores.

Brigadas sanitarias verificaron la calidad del agua y los sanitarios, además se habilitó un módulo de atención para consulta médica, exploración clínica, y otro más para observación de pacientes.

Protección Civil señaló que como parte de los controles médicos, se clasifican las nacionalidades de cada migrante para mejor vigilancia epidemiológica «internacional».

Policías de Seguridad Pública Estatal y trabajadores de otras dependencias de Gobierno colocaron vallas perimetrales en el acceso principal de la Arena Metropolitana, donde también refuerzan las medidas de seguridad en la parte superior del inmueble como medida preventiva y para evitar incidentes. Sun