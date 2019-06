Llama REC Denunciar a Funcionarios Corruptos

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la presentación de la campaña “Chiapas contra la corrupción”, donde hizo un llamado a la sociedad a denunciar a las y los servidores públicos que cometan actos ilícitos, para evitar que se siga retrasando el progreso y el desarrollo del estado y su gente.

“Los servidores públicos estamos éticamente obligados a dar el ejemplo sin defraudar la confianza de la sociedad, que hizo posible un cambio para que se logre la verdadera transformación del estado”, afirmó el mandatario al destacar el ejemplo que ha puesto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que el marco jurídico es necesario para tener las herramientas que permitan actuar ante la corrupción, sin embargo, aclaró que más importante aún es tener la voluntad de combatir prácticas como el tráfico de influencias, los “amiguismos”, los negocios con la obra pública, las empresas fantasmas, entre otras, que afectan el quehacer gubernamental y al pueblo.

“Si se desvía el recurso y dejamos de cumplir con nuestra responsabilidad, no solamente estamos haciéndole daño a los demás sino a nosotros mismos. No necesitamos de la corrupción para crecer; el que hace dinero ilícito no tiene la conciencia del esfuerzo que hace el pueblo para conseguir lo suficiente para vivir”, apuntó.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, mencionó que aunque Chiapas es uno de los Estados más seguros del país, se ubica en el sexto lugar de la lista en actos de corrupción por servidores públicos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, por ello, a través de esta campaña, que se impulsa en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción, se busca incidir en la cimentación de una cultura anticorrupción, siendo directriz para la prevención, detección y sanciones.

“Habrá cero tolerancia para aquellos funcionarios que cometan irregularidades. Nuestra actuación está sujeta al escrutinio de la ciudadanía y de los órganos fiscalizadores, por lo que se debe ejercer y mantener en todo momento finanzas sanas, escrupulosas y en orden; de lo contrario, estaríamos incurriendo en una responsabilidad administrativa o penal”, acotó.

A su vez, el fiscal de Visitaduría de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramón Arnulfo Casanova Ozuna, explicó las estrategias que se han puesto en marcha para combatir y prevenir las conductas irregulares de quienes laboran en esta institución, al tiempo de resaltar que se cumple la encomienda de ser un vínculo cercano con las y los chiapanecos, promoviendo que los servidores públicos ejerzan sus labores con apego a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y sobre todo, respeto a los derechos humanos.

Estuvieron presentes las secretarias de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, de Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, Sergio Alejandro Aguilar Rivera; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez, entre otros. Comunicado de Prensa