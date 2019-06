Trump Felicita a López Obrador por la Ratificación del T-MEC

Ciudad de México.- Minutos después de que el Senado de la República aprobó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el mandatario estadunidense, Donald Trump, envió sus felicitaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Felicitaciones al Presidente López Obrador. México votó a favor de ratificar el T-MEC hoy por un gran margen. «¡Es hora de que el Congreso haga lo mismo aquí!», escribió en su cuenta de Twitter.

Con 114 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, este miércoles el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el protocolo por el que el T-MEC sustituye al TLCAN tras 25 años de vigencia.

A más de un año de negociaciones, los senadores mexicanos se adelantaron a sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá, y avalaron el T-MEC un día después del arranque de las campañas electorales en el vecino país del norte, donde Donald Trump busca reelegirse en 2020, y a dos semanas de que el gobierno de México logró frenar la imposición de aranceles por parte de EU.

También desde sus cuentas de Twitter y Facebook, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la ratificación del T-MEC en el Senado, que calificó como “una buena noticia”.

El Ejecutivo destacó que desde hace algún tiempo se firmó el Tratado de Libre Comercio, pero no se impulsaron las actividades productivas en México, no se fortaleció el mercado interno, no se crearon empleos en el país y, lo más lamentable, no se combatió la corrupción ni la pobreza.

Las nuevas relaciones, abundó, “pueden ser benéficas porque significa inversión extranjera, significa más empleos en México y tener garantizado el comercio de las mercancías que producimos en Estados Unidos, con el complemento de que haya bienestar en nuestro país, de que hay justicia”. Apro