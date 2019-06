«Jóvenes Construyendo el Futuro” No son Empleados: Zoé Robledo

Ciudad de México; 20 de Junio.- El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo Aburto reconoció una caída en la creación de empleos durante el mes de mayo, pero insistió en no considerarlo un «desplome».

Contrario a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del IMSS dijo que los becarios del programa «Jóvenes Construyendo el Futuro» no son empleos nuevos porque el Instituto no recauda recursos con ellos.

«La cifra de los jóvenes construyendo el futuro no la consideramos como empleos nuevos, pero sí hay que mencionar que están recibiendo un ingreso y tienen seguridad social, pero como reciben una beca no cotizan para el retiro ni sus jefes aportan cuotas obrero-patronales», resaltó.

El funcionario explicó que en este programa están inscritos 481 mil jóvenes que perciben un pago de 3 mil 600 Pesos al mes y para contar con seguridad social el Gobierno Federal paga por cada becario 69 Pesos mensuales, es decir, 45.5 millones de Pesos, sin embargo, la modalidad de su seguro es facultativo. sun