Bienvenida la Guardia Nacional al Soconusco: Yannini

* Fortalecerá el Combate a la Delincuencia.

Se espera que con la Guardia Nacional se reduzcan los Índices delictivos en municipios del soconusco.

Tapachula, Chiapas; 22 de Junio.- Para contrarrestar los índices delictivos en la frontera sur y en el resto del país, por lo menos se debe considerar un año de operatividad de la Guardia Nacional para hallar resultados contundentes, sin embargo desde su llegada ya debe visualizarse un cambio, indicó el Presidente de Voces Progresistas del Soconusco, Vicente Yannini Mejenes.

Con el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar 6 mil efectivos para la frontera sur de Chiapas, Yannini Mejenes agregó que es importante saber que la estrategia es de ir evolucionando en los resultados en el combate a la delincuencia, y aunque de momento se puede dar un avance, resulta prudente que la sociedad sepa esperar los efectos.

Los Gobiernos Estatal y Municipales deben colaborar en las acciones del combate a la inseguridad con la Guardia Nacional de una forma honesta, esto, para generar el cambio que dé tranquilidad a los habitantes de esta región, que en las últimas fechas ha sido golpeada por la delincuencia.

La Guardia Nacional viene a esta Frontera sur con un esquema integral, es decir, no sólo a contener el flujo migratorio que viene de Centroamérica, sino también para combatir las diferentes expresiones de la delincuencia, como son los delitos de asaltos, robos, homicidios, tráfico de mercancías y de personas, entre otras.

Las críticas vertidas por diferentes sectores, entre ellos la clase política, en decir que la Guardia Nacional no dará los resultados deseados, no sirven de nada, ya que vienen de personas que se caracterizaron por haber saqueado con su sistema político al país, y sólo tratan de generar encono entre la población contra el Gobierno.

La Guardia Nacional debe provocar la confianza entre la población, indicó, de que propiciará una disminución de la delincuencia, pues es una de las mayores preocupaciones del Gobierno Federal para regresarles la tranquilidad a la población. EL ORBE/ Marvin Bautista