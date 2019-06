Gobernador y Comisionado del INM Analizan Estrategias Para Atender Tema Migratorio

*ESTAMOS PREVIENDO QUE POR SEGURIDAD Y SOBERANÍA, HAYA ORDEN Y CONTROL EN EL ACCESO MIGRATORIO A MÉXICO; POR LO QUE AQUELLOS QUE NO QUIERAN SER REGISTRADOS CON SUS DATOS GENERALES, NO PODRÁN PASAR AL PAÍS, DESTACARON EN EL ENCUENTRO.

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Mesa de Seguridad junto al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, con quien analizó diversas estrategias orientadas a solucionar el tema migratorio en la frontera sur, en atención al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la reunión, realizada en Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo Estatal y el funcionario federal refrendaron el compromiso de fortalecer el trabajo en equipo para que la migración se desarrolle con orden y pleno respeto a los derechos humanos.

Destacó que en Chiapas se trabaja de manera interinstitucional en el fortalecimiento a las acciones que garanticen la paz y la justicia; por ello, destacó la política humanitaria que se impulsa desde la Federación y reiteró su respaldo a las acciones para regular el acceso de las personas que emigran de su país en busca de mejores oportunidades de vida y bienestar para sus familias.

“En Chiapas coadyuvamos, cooperamos y colaboramos con todo para hacer frente a este fenómeno, sobre todo porque esta migración no es una casualidad, es la necesidad de salir de la pobreza”, recalcó Escandón Cadenas.

Por su parte, el titular del INM reconoció la voluntad política del mandatario chiapaneco al sumarse a este trabajo coordinado para que el programa migratorio se desarrolle con éxito y arroje resultados positivos, considerando que a lo largo de este año han ingresado casi 550 mil migrantes a las fronteras por la zona limítrofe con Chiapas.

“Estamos previendo que por seguridad y soberanía, haya orden y control en el acceso migratorio a México; por lo que aquellos que no quieran ser registrados con sus datos generales, no podrán pasar al país”, puntualizó, al tiempo de destacar el apoyo de las empresas de transporte en este operativo de seguridad nacional para ordenar la migración.

Finalmente, Garduño Yáñez aseguró que siguiendo las indicaciones del presidente López Obrador, se continuará trabajando de forma conjunta con los tres órdenes de Gobierno para que se cumplan las líneas de acción de este programa, que está regido por las políticas de protección humana que establece Naciones Unidas, y tiene entre sus propósitos combatir la corrupción dentro del INM, así como tener un control fronterizo para el acceso de la población migrante con dignidad. Comunicado de Prensa