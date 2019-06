Miembros del Ejército y la Guardia Nacional Frenan Otro Motín de Migrantes en la Feria Mesoamericana

*LOS EXTRANJEROS ARGUMENTAN HACINAMIENTO Y MALOS TRATOS. *OTRO GRUPO DE CUBANOS PROTESTÓ EN LA TERMINAL DE LA CRISTOBAL COLÓN, NO LOS DEJARON SUBIR AL AUTOBÚS POR NO PRESENTAR IDENTIFICACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 25 de junio. – Un grupo de migrantes africanos y haitianos protagonizaron en la mañana de este martes un motín e intentaron escapar de las instalaciones de la Feria Mesoamericana, que fueron habilitadas cono albergue al sur de la ciudad, argumentando hacinamiento y malos tratos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:00 horas, cuando un grupo de alrededor de cien extranjeros se acercaron al portón de salida de ese lugar, ubicado a un costado del Libramiento.

Se dijo que esas personas trataron de salir por ese lugar forzando el acceso, y empezaron a gritar por ayuda.

En su protesta alegaron que llevan más de dos meses encerrados en ese lugar, a donde los metieron con la justificación que deberían de esperar ahí la resolución a su solicitud de un oficio de salida con el que puedan recorrer todo el territorio nacional -en un plazo no mayor a 15 días-, antes de pedir asilo en los Estados Unidos.

Señalaron que hay hacinamiento de más de mil 500 personas, que la comida y el agua no alcanza para todos, malos tratos, entre otros.

Una migrante, que clamaba auxilio, dijo a los representantes de los medios de comunicación que sus hijos estaban muy enfermos y que requerían de atención médica de urgencia.

Ante esa manifestación, elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña), Secretaría de Marina (Semar), INM y de la Policía Federal, activaron el protocolo de seguridad, llegaron hasta ahí e impidieron la salida de los migrantes.

Luego de dos horas de dialogar con ese grupo de extranjeros, lograron convencerlos de que serían atendidos sus reclamos y se restableció el orden.

PROTESTAN CUBANOS EN TERMINAL DE AUTOBUSES

Horas antes, por la madrugada de este martes, el conductor de un autobús y policías privados de la empresa de Transporte Cristóbal Colón, no dejaron subir a cinco migrantes cubanos, quienes no presentaron identificación, pasaporte o visa para trasladarse al norte del país.

Se dio a conocer que al Centro de Operaciones de Emergencias 911, habían reportado que ese grupo de migrantes se encontraba en el interior de la terminal de la empresa Cristóbal Colón, de esta ciudad, en donde escandalizaban debido a que no los dejaban subir al autobús con rumbo a la ciudad de México.

Sin embargo, poco antes de abordar el autobús, les pidieron que se identificaran, pero al no poder hacerlo no los dejaron abordar, por lo que pedían que les regresaran el dinero que les cobraron por el boleto.

Ante esa situación, alertaron a las autoridades y poco después arribaron a ese lugar, ubicado en la 17 oriente y la 3a norte.

Por lo mismo, los migrantes decidieron retirarse del lugar y con ello se restableció el orden.

MAS POLLEROS DETENIDOS

Por su parte, la Fiscalía General de la República en Chiapas inició la Carpeta de Investigación FED/ CHIS/ARR/0001229/2019 en contra de Giovany de Jesús “N” por el delito de Violación a la Ley de Migración, previsto y sancionado por el Artículo 159.

Un informe de la dependencia confirmó que el inculpado fue detenido cuando trasladaba a 15 migrantes originarios de Honduras y uno de República Dominicana.

Este conducía un autobús de la línea Rápidos del Sur con número económico 9115 a la altura de la carretera 2530, en el municipio de Tonalá.

Por ello fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Mientras que los extranjeros, que no pudieron acreditar su legal estancia en el país, fueron entregados al Instituto Nacional de Migración (INM), en donde se resolverá la situación jurídica de cada uno de ellos en las próximas horas.

La dependencia confirmó, además, que agentes de Investigación Criminal lograron el rescate de 11 migrantes originarios de Honduras, entre ellos cinco menores de edad.

Esas acciones se llevaron a cabo sobre la carretera Ocosingo-Palenque, en donde fueron detenidos Jorge Alberto “N”, de 38 años, y María Inés “N”, de 34, quienes conducían un vehículo Toyota, modelo Yaris, con placas del estado de Coahuila y un Renault, de Nuevo León, donde trasladaban al grupo de migrantes centroamericanos.

Los extranjeros rescatados también fueron presentados ante el INM, mientras que los detenidos y las unidades aseguradas fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello