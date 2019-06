Reconoce REC Compromiso Social de Young Yong

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó un reconocimiento al ciudadano coreano-americano Young Yong Lee, por su compromiso social con el Estado de Chiapas, ya que desde hace 15 años ha trabajado a favor de la educación y formación de la niñez y juventud chiapaneca, y fomentando el empleo digno a través de la producción de café y mojarra tilapia.

Acompañado del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, el mandatario destacó la generosidad con la que Young Yong Lee se ha desempeñado para que tanto las personas que trabajan dentro de su empresa, como las niñas, niños y jóvenes que forman parte del Centro Educativo Ichthus A. C., ubicado en La Trinitaria, puedan tener un mejor futuro.

“Chiapas necesita de personas bondadosas como usted. Mi gobierno es un aliado de quienes buscan que el pueblo tenga mejores posibilidades. Deseamos que siga produciendo, porque sabemos que ese recurso lo utiliza para el bienestar de la gente, da su lugar a sus empleados y los trata con justicia. Ese es un buen ejemplo para nuestros productores locales, por eso, cuenta con todo el apoyo del Gobierno del Estado”, acotó.

En este encuentro realizado en Palacio de Gobierno, Young Yong Lee resaltó que a seis meses del Gobierno de Rutilio Escandón, se percibe un ambiente diferente, por lo que manifestó sentirse contento y reiteró su compromiso de continuar contribuyendo para que Chiapas sea un mejor Estado.

Compartió que desde que llegó a la entidad se dio cuenta de la necesidad que había y quiso dar oportunidades de estudio a través de becas, por ello, actualmente en el Centro Educativo que él fundó, hay 300 alumnas y alumnos cursando Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como 48 estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México y 21 más en Corea del Sur.

El empresario señaló que para lograr lo anterior, ha invertido en los sectores pesquero y cafeticultor en la entidad, y actualmente produce más de 200 toneladas de mojarra tilapia que son distribuidas en México y 180 toneladas de café, de las cuales el 80 por ciento se exporta. Asimismo, indicó que está buscando los permisos necesarios para producir y exportar camarón y atún a Estados Unidos.

“Hay que invertir más para seguir impulsando la educación, pues así se forman adultos con más visión y se construye un mejor país; en los años que llevo viviendo en Chiapas me he dado cuenta de la pobreza que se vive, y la manera de ayudar no es dando dinero, sino trabajo”, enfatizó.

Cabe mencionar que a mediados de este mes, el predio “La Florida” ubicado en el municipio de Motozintla, propiedad de Young Yong Lee, le fue devuelto luego de que personas que lo mantenían invadido desde 2016 lo entregaron voluntariamente a la Fiscalía General del Estado.

En este sentido, el Gobernador aseguró que continuará trabajando para fortalecer la justicia: “Nos satisface atender a la gente como corresponde y de acuerdo con la ley. Por eso, nos da gusto que propiedades que estaban ocupadas ilegalmente, ahora se están restituyendo a sus legítimos propietarios, y lo más importante es que los grupos invasores ya entendieron que no es el camino correcto y de manera voluntaria devuelven lo que no es de ellos”. Comunicado de Prensa