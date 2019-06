Peña Nieto y Videgaray Deben Declarar por Compra de Planta en PEMEX Insiste Abogado de Emilio Lozoya.

Ciudad de México, 26 de junio.-El expresidente de la República, Enrique Peña Nieto y su exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, deben ser llamados a declarar sobre la compra de la planta de Agronitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Así lo afirmó el abogado de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, Javier Coello Trejo en conferencia de prensa en la que detalló el proceso de compra de Agronitrogenados en el año 2014.

El jurista indicó que las autoridades deben llamar a todos y cada uno de los miembros de los consejos de administración de Pemex, Pemex PMI Holding y Pemex PMI Norteamérica, que participaron en la compra de Agronitrogenados.

Explicó que cuando Pemex compró la planta se echó a andar el proyecto de rehabilitación de la misma pero que a la salida de Lozoya de la empresa productiva del Estado, quienes quedaron en su lugar suspendieron las obras.

Esto, dijo, generó que la planta se deteriorara y consideró que entre los responsables de esta decisión está el ex titular de la SHCP, Luis Videgaray porque no se destinaron recursos para continuar con el proyecto y para la producción de Gas Natural.

Comentó que también Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía durante la administración de Enrique Peña Nieto, debería ser llamado a declarar para que indique cuáles fueron las instrucciones que recibió por parte del titular del Ejecutivo federal para implementar la reforma energética, a la luz de la cual se adquirió la planta de Agronitrogenados.

Incluyó al ex Presidente de la República como parte del grupo de personas que también deben ser llamados a declarar para demostrar que la compra de la planta no dependió absolutamente de Emilio Lozoya. Sun