Cesan a 500 Agentes del INM por Corrupción También Investigan a Empleados de Aduanas

*“AUN NO TERMINA LA LIMPIA”, RECIBIERON AL INM LLENO DE CORRUPCIÓN Y “PODRIDO”. DEBEN SUPERVISAR A FONDO A LOS AGENTES DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS.

Tapachula, Chiapas; 27 de Junio.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer en la mañana de este jueves, que han sido cesados durante su administración a unos 500 agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por corrupción.

En su conferencia mañanera, el mandatario nacional advirtió a esa dependencia y a la de Aduanas, que “aún no termina la limpia” y que su Gobierno recibió al INM lleno de corrupción y “podrido”.

En torno a ello, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), a través de su representante en Chiapas, Edy Francisco López Díaz, que urge investigar a esa dependencia en Chiapas.

“En el INM en la entidad persisten irregularidades graves, incluso de lesa humanidad que no están siendo sancionadas y empañan el discurso gubernamental de transparencia, respeto a las garantías individuales y cero tolerancias a la corrupción e impunidad”, señaló.

En entrevista para rotativo EL ORBE, recordó que, desde Octubre del año pasado, cuando empezaron a llegar las caravanas de migrantes a Chiapas, se reportó que los agentes del INM en la entidad estaban siendo señalados por corrupción.

En esos señalamientos, indicó, se incluyen a la aún delegada en la entidad, Yadira de los Santos Roblero, “que en esta administración ha resultado ser intocable”.

Decenas de abogados de la región han documentado los atropellos a los que han sido sometidos migrantes que buscaban su documentación legal en las oficinas migratorias de Chiapas, dijo, incluso que les rompían los amparos expedidos por Jueces federales y que vivales les cobraban hasta mil Dólares por la expedición de documentos oficiales, cuando en realidad son gratuitos.

Lamentó que este lunes dieran vuelta a todo el mundo las imágenes de una haitiana y sus hijos de rodillas ante policías federales, suplicando comida y atención médica, luego de más de dos meses de permanecer encerrados en las instalaciones de la Feria Mesoamericana, al sur de la ciudad.

“Eso se llama privación ilegal de la libertad, porque, si esos extranjeros no podían permanecer en el país por su situación migratoria, debieron de ser repatriados lo más pronto posible; y si estaban en espera de un oficio de salida, con 15 días era suficiente y no debieron ser encerrados como delincuentes”, opinó.

En cambio, detalló, “elementos del INM -misteriosamente- no hacen absolutamente nada para asegurar a miles de extranjeros que entran al país de manera ilegal y en los que, se teme, pudieran venir infiltrados delincuentes y hasta terroristas, que pudieran poner en peligro a toda la sociedad”.

Comentó que tienen informes que, para la Frontera Sur de Chiapas, un grupo de alrededor de 400 policías federales y militares fueron habilitados como miembros de la Guardia Nacional, pero nada más.

“Nos han dicho que enviaron a la Guardia Nacional a la Frontera Sur, que solamente habilitaron a elementos que ya estaban cumpliendo alguna función en la región y que el despliegue fue para los Estados del norte y unos 2 mil para Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán”, comentó.

El representante de la CIDH aseguró, además, que es completamente falso que se haya instalado una barrera epidemiológica en los límites entre Chiapas y Guatemala.

“Todos los días están arribando de manera legal o irregular, miles de extranjeros que pudieran estar contagiados de enfermedades virales, incluso de las que ya han sido erradicadas en el país. La omisión de los funcionarios en materia de salud está poniendo en riesgo a todo México, y eso es mucho más grave”, insistió

Basado en datos oficiales, comentó que, en el éxodo de los últimos nueve meses se ha detectado a migrantes enfermos con Varicela, Sarampión, Sida, Influenza, Micosis, Gastroenteritis y otras que requerían de atención médica de inmediato, cuarentena, seguimiento y de los protocolos que marca la ley, pero no se hizo.

Para ejemplo, comentó que algunos migrantes reportaron que entre ellos viajaban enfermos de Sida y otros padecimientos contagiosos y que, al sentirse mal, acudieron a los módulos de la Secretaría de Salud y solamente les entregaron medicamentos para poder continuar su viaje hacia el norte del país.

Además, hay un insistente reclamo porque en el Sector Salud, presuntamente, existe un desabasto de medicamentos, de recursos materiales y humanos, de tal manera que no se puede atender ni siquiera las necesidades de los mexicanos.

Las irregularidades cometidas en el INM en Chiapas y de la falta de un control sanitario en la frontera entre México y Guatemala, según anunció, están siendo documentadas para presentarlas ante la Organización de la Naciones Unidas (ONU), para que se corroboren y se finque responsabilidades.

Mientras, este jueves la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 37/2019 al INM por actos de tortura cometidos por agentes migratorios. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello