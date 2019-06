Declara REC Cero Tolerancia a la Delincuencia

Tuxtla Gutiérrez.-En Chiapas trabajamos sin tregua y con cero tolerancia contra la delincuencia, enfatizó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al tiempo de señalar que el tema migratorio no ha provocado inseguridad en la entidad, y aunque reconoció que pueden infiltrarse algunos delincuentes, se hace un solo frente para estar alertas, detenerlos y sancionarlos con todo el rigor de la ley.

Lo anterior, durante la XXVI Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde el mandatario hizo un reconocimiento a la Guardia Nacional, integrada por personas capacitadas y que conocen las normas jurídicas, por combatir la inseguridad en el país y, en el caso de Chiapas, fortalecer la protección y el respeto de los derechos humanos de las y los migrantes, a quienes dijo: “hay que proteger, acompañar y rescatar de los traficantes de indocumentados”.

Subrayó que únicamente colocando a la seguridad como una prioridad es posible caminar hacia el progreso y garantizar la tranquilidad de la sociedad. Por ello, resaltó que se ha logrado bajar la incidencia delictiva, como en el caso del delito de Feminicidio, que ocurre principalmente en el hogar, por lo que va de la mano con la disminución de la violencia intrafamiliar, “no basta con poner leyes que castiguen de manera muy severa, sino atacar las causas. Se debe ir al fondo”.

Tras entregar el informe de actividades, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, apuntó que la colaboración entre autoridades es fundamental para abordar, desde diferentes enfoques, el tema de seguridad, asumiendo compromisos y objetivos con plazos definidos y evaluables. “Así, se consolidan, refuerzan y amplían las capacidades a fin de garantizar la integridad y el orden”.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que gracias a esta coordinación se ha logrado avanzar considerablemente en la contención y disminución de los delitos de alto impacto, así como recuperar la credibilidad ante la sociedad. “Nuestro compromiso es y seguirá siendo, cero impunidad, transparencia y no bajar la guardia para que las estrategias y los esfuerzos de las dependencias de seguridad no sean aislados, sino participar con corresponsabilidad desde una visión integral que permita cumplir con la encomienda del Gobernador”.

En su participación, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, refrendó su compromiso de seguir trabajando sin descanso por la seguridad, y detalló que a lo largo de esta administración, se han realizado más de 719 mil patrullajes e implementado 24 mil 138 operativos interinstitucionales; derivado de lo anterior, se detuvo a 6 mil 236 personas por diferentes delitos y faltas administrativas; se recuperaron 114 vehículos con reporte de robo, aseguraron 161 armas de fuego, 103 cabezas de ganado, así como 17 mil 512 piezas de madera.

Asistieron la presidenta del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios; el comandante de la XIV Zona Naval, Rafael Adolfo Suárez González; el subsecretario de Servicios de Gobernanza Política de la Secretaría General de Gobierno, Giovvanny Alexander Campos Anaya; la presidenta de la Fundación Internacional Granito de Arena, Elena Torres Villanueva; y los Presidentes Municipales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Copainalá, Tonalá, Villaflores, Motozintla y Cintalapa. Comunicado de Prensa.l