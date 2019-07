AMLO Toma Protesta a 70 Mil Elementos de la Guardia Nacional en su Primera Etapa

* EL PRESIDENTE ASEVERÓ QUE SE DEBE ACTUAR RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS, YA QUE NO SE TRATA DE REPRIMIR AL PUEBLO.

* LOS MIEMBROS DE LA GN SERÁN DESPLEGADOS EN 150 REGIONES DEL PAÍS, DONDE HAY MÁS ÍNIDICES DE VIOLENCIA.

Ciudad de México, 30 de junio de 2019.- “Es sin duda un hecho histórico el iniciar las labores de esta nueva institución denominada Guardia Nacional. Es una noble causa en beneficio del pueblo, en beneficio de la nación”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar el inicio formal de las labores de la nueva estrategia de seguridad a través del acto público: Despliegue por la Paz: Ceremonia Oficial de Inauguración de la Guardia Nacional, donde tomó protesta de bandera a sus miembros:

“Integrantes de la Guardia Nacional: Vengo en nombre de la patria a encomendar a su valor, patriotismo y estricta disciplina esta bandera, que simboliza su independencia, sus instituciones, la integridad de su territorio y su honor. ¿Protestan honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera?”

Tras responder: “Sí, protesto” los integrantes de la Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal (PF), el comandante supremo de las Fuerzas Armadas dijo:

“Al concederles el amparo de su sombra y el honor de ponerla en sus manos, garantizo a la patria, con fundamento de las virtudes que les reconozco, que como buenos y leales integrantes de la Guardia Nacional sabrán cumplir su protesta.”

El jefe del Estado mexicano realizó el abanderamiento de la escolta de la Guardia Nacional y pasó revista a las unidades que integran la Guardia Nacional en esta primera etapa.

Primera etapa: inician labores 70 mil

elementos en 150 regiones del país

Al ofrecer su mensaje, el presidente recordó que, en las últimas décadas, la violencia y la inseguridad produjeron una grave crisis en el país a causa de la desatención y el abandono hacia la población. A la par, una estrategia errónea, la falta de coordinación y el escaso número de elementos al servicio del gobierno federal arrojaron los resultados que padecemos hasta el día de hoy.

Nuevos factores entraron en juego. Por un lado, el arribo de un gobierno democrático que propició una reforma constitucional, además de una estrategia que puso en el centro la atención a la pobreza y el respeto a los derechos humanos, así como el actuar coordinado de las instituciones, de la mano con el hecho de que el propio jefe del Ejecutivo federal atiende personalmente todos los días el tema de la seguridad en el país.

“Quiero dirigirme a ustedes, a los integrantes de la Guardia Nacional. Es una noble causa en beneficio del pueblo, en beneficio de la nación. Ustedes forman parte del pueblo… Saben que es necesario que logremos la paz, la tranquilidad. Y de ustedes va a depender mucho, porque ustedes son el alma de esta institución. Las instituciones tienen su valor por los hombres y las mujeres que las integran.”

Agregó que, si bien el país marcha por una ruta adecuada y con rumbo seguro por el buen manejo de la economía y por “el programa de bienestar más importante que se haya realizado en la historia de México en beneficio de nuestro pueblo”, aún queda pendiente dar solución al grave problema de la inseguridad y de la violencia en el país. Hoy que contamos con el marco legal correspondiente, el mandatario informó:

“El día de hoy se inicia formalmente el despliegue, la operación de la Guardia Nacional que va a estar en 150 regiones del país, que va a cubrir en una primera etapa todo el territorio nacional con 70 mil elementos; y poco a poco va a ir creciendo, porque vamos a cubrir 266 regiones con 150 mil elementos de la Guardia Nacional. Ya empezamos y se va a consolidar pronto también esta institución.”

Al dirigirse a los elementos de las instituciones coordinadas, ofreció correspondencia del Estado mexicano hacia su desempeño:

“Primero. Que actúen con honradez, con honestidad, que piensen que es mejor, mucho mejor heredar a los hijos pobreza que deshonra. No va a haber sueldos elevados para los altos funcionarios públicos y sueldos raquíticos para quienes llevan a cabo labores fundamentales que tienen que ver con la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Ese es un compromiso: buenos sueldos y buenas prestaciones.”

Debemos actuar respetando derechos humanos,

no se trata de reprimir a nuestro pueblo

En segundo término, los convocó:

“Actúen con dedicación, con trabajo, que se comprometan a no permitir que haya inseguridad y violencia, que se apliquen a fondo, de manera profesional. Nada de sólo cumplir con las formas, de simular, sino que trabajen de manera consciente en favor de nuestro pueblo.”

Finalmente, pidió que “no olviden que del trabajo de ustedes va a depender mucho el que llevemos a cabo entre todos los mexicanos la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Que formen parte, que sean actores principales de esta transformación. Vamos adelante.”

Por ello, afirmó que, además de la lealtad que siempre ha caracterizado a las Fuerzas Armadas, será necesario tomar en cuenta otro principio fundamental para el bien de la nación:

“Tenemos que actuar respetando los derechos humanos con el uso moderado de la fuerza, que no se trata de avasallar, de masacrar, de reprimir a nuestro pueblo.”

Durante la ceremonia acompañaron al mandatario: su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller; los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, José Rafael Ojeda Durán; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, así como el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Además, los presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; y de la Cámara de Senadores, Martí Batres Guadarrama; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

También asistieron integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno de México, gobernadores, funcionariado de las secretarías de las Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar); agregados militares, navales y aéreos acreditados en el país. Comunicado de Prensa