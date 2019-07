Realizan Protestas Contra Políticas de AMLO en Varios Estados del País

CDMX.- Manifestantes en varios estados del país, además de la Ciudad de México, dijeron criticar al presidente por su mala política en materia social, económica y migratoria, además de traicionar al país y a quienes votaron por él.

Diferentes colectivos de personas se han manifestado en Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán, en un gesto de desaprovación al evento que realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy 1 de julio en la plancha de Zócalo capitalino, esto, a un año de su triunfo electoral en 2018.

Ciudad de México

Con gritos de «¡México, México, México!», cientos de personas se manifestaron este domingo desde el Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia contra el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un día antes de cumplir un año de haber ganado las elecciones presidenciales.

La marcha la organizó «Chalecos México» junto con el Congreso Nacional Ciudadano y Voces del Contrapeso.

El periodista Pedro Ferriz de Con encabezó el mitin celebrado en la Plaza de la República y cuestionó si el 1 de Julio de 2018, el «pueblo tomó una decisión inteligente», y tras señalar que en la marcha se concentraba «la inteligencia del país», aseguró que «sin nuestra voz no habrá ni un solo matiz que se oponga a la debacle que está cayendo frente a nuestros ojos».

Aguascalientes

Decenas de personas expresaron su inconformidad con el presidente Andrés Manuel Lópéz. Este domingo, durante una marcha por Centro Histórico de esta ciudad, lo llamaron «traidor a la patria» y le pidieron que renuncie.

En la Plaza Patria, los manifestantes levantaron sus manos para votar en contra de la “reelección de mandato en el 2021”.

A mano alzada manifestaron su rechazo al tratado internacional de migración, el Aeropuerto de Santa Lucía y la eliminación del subsidio a las guarderías.

Coahuila

«Primero los Mexicanos» fue una de las principales consignas de unas 150 personas, la mayoría mujeres, muchas de la tercera edad, quienes protestaron en la plaza Nueva Tlaxcala, de Saltillo, Coahuila, en contra de decisiones equivocadas tomadas por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien exigieron que actúe correctamente y entienda que puede y debe ayudar a los migrantes, pero la prioridad es dar empleo a los connacionales.

Vestidos con ropa color blanco, integrantes de la organización Chalecos Mxdemandaron al mandatario de la nación que actúen con responsabilidad y no tome decisiones erróneas que perjudican al pueblo y el progreso del país.

Hidalgo

Un grupo de apenas unas 20 personas, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano, se manifestaron en contra del Presidente de la República, exigiendo un juicio político por la mala administración que ha tenido durante su gobierno.

Encabezados por Bernardo Díaz Munguía, dijeron que esta protesta se replicó en todo el país ante las decisiones del mandatario, a quien dijeron criticar por su mala política en materia social, económica y migratoria, además de traicionar al país y a quienes votaron por él.

Con pancartas en contra de la 4T, lamentaron que su gobierno no es lo esperado por los millones de simpatizantes quienes le dieron el triunfo hace un año. En esta manifestación anti AMLO, acusaron que existe una mala política en materia de migración, donde ha tenido un doble discurso, por lo que se pronunciaron a favor de una frontera ordenada.

Nuevo León

Cientos de manifestantes convocados por el Congreso Nacional Ciudadano y Chalecos México, entre otras organizaciones, exigieron al Congreso de la Unión que le den para adelante al juicio político que promovieron contra el mandatario nacional, a quien acusaron de “traidor”.

Vestidos mayoritariamente de blanco, con gorras, sombreros y sombrillas para protegerse del sol, los participantes en la marcha, mostraron pancartas con el mensaje “AMLO traidor” al tiempo que gritaban las consignas “Fuera AMLO”, “Se ve se siente el presidente miente”, “Lucha por México o quieres un Venezuela”.

Querétaro

En la ciudad de Querétaro, este domingo por la mañana, unas 800 personas, vestidas de blanco, participaron en una marcha para mostrar un rechazo a las políticas implementadas por gobierno federal.

La marcha fue convocada por las agrupaciones Chalecos Mx, el Congreso Nacional Ciudadano y el movimiento No Te Metas Con Mis Hijos.

San Luis Potosí

Alrededor de 500 personas marcharon en la capital potosina para manifestar su postura en contra de la administración del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Cerca de las 12 del medio día, los manifestantes partieron del jardín del barrio de Tequis por la avenida Carranza hacia el centro de la ciudad con pancartas y mantas que citan: “conmemorando el error del 1ero de julio”.

Sonora

Alrededor de 200 personas marcharon en Sonora, los manifestantes se congregaron en la Plaza Zaragoza y caminaron hacia las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora, donde la principal consigna fue “México Unido, México te exige, México Despierta”.

Fermín Chávez Peñuñuri, exconsejero del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora, leyó el posicionamiento de los convocantes de la marcha contra el Presidente de México:

“A un año del error del 1 de julio del 2018. México dio entrada al régimen que tanto ambicionó un hombre durante 20 años, lo anduvo buscando, un caudillo quien alzando la bandera de la justicia para el pueblo durante esos 20 años sembró encono división y resentimiento”.

Yucatán

Alrededor de 500 personas se reunieron en el Monumento a la Patria del paseo de Montejo, para exigir la renuncia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Los asistentes al evento, convocado por el Consejo Nacional Ciudadano, apoyaron la solicitud de juicio político por traición a la patria en contra del jefe del Ejecutivo Federal, según dijeron.

Durante la protesta, que duró cerca de una hora, los manifestantes expusieron lo que consideraron fallos en la administración pública y que, según dijeron, están llevando al país a no tener futuro. SUN