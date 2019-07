Obligadas las “Cuotas Voluntarias” de Inscripción en las Escuelas

*Denuncian Padres de Familia en Huixtla.

Huixtla, Chiapas; 2 de Julio.- A pesar de que el Gobierno Federal ha pregonado la eliminación total de las cuotas voluntarias de inscripción en escuelas públicas, en Huixtla continúan las viejas costumbres de obligar a los papás de cubrir el pago, condicionándolos de que si no pagan no pueden inscribir a sus hijos para el próximo ciclo escolar.

Eso está ocurriendo en la mayoría de las instituciones educativas, como una vieja costumbre entre los maestros y los Comités de Padres de Familias, con el argumento que es para papelería, pintar la escuela, reparar lámparas y baños.

Caso concreto es lo que está pasando en el Jardín de Niños “Hermanas Areola Llauger”, en donde la “cuota voluntaria” obligatoria, según el Comité, es de 300 Pesos, aparte, 70 Pesos más de una cooperación -también voluntaria- que hicieron hace unos días, provocando el descontento en varios padres, y les dijeron que si no pagaban no podían inscribir a sus hijos.

En otras escuelas les condicionan la entrega de los libros de texto de Primaria, si los papás no han cubierto el pago de inscripción, que también es “voluntario”, no les dan los libros a sus hijos, de esa manera los niños son marginados, cuestionados y chantajeados.

En otro caso, en la Escuela Primaria “Vicente Guerrero”, del cantón Playa Grande, los maestros y el Comité les están pidiendo cien Pesos a cada padre de familia para entregarles los papeles tanto de los niños que van a egresar, como a los que van a continuar estudiando en dicha escuela.

Esto no se les hace justo a los sufridos padres, pues mucho se ha dicho de que la educación es gratuita y que no hay cuotas voluntarias ni forzosas, sin embargo, esto no es cierto, continúan las viejas costumbres. EL ORBE/Luis Javier Ramos