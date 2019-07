Arriba la Guardia Nacional a la Frontera Sur; Suchiate, Talismán y Diversos Puntos de Extravíos son Vigilados

*CONFIRMA EL COMANDANTE VICENTE ANTONIO HERNANDEZ QUE EL GOBIERNO FEDERAL HA DESPLEGADO 6 MIL 500 ELEMENTOS EN LA ZONA. *”VAMOS EVITAR QUE LA GENTE MALOSA INGRESE AL PAIS”, DESTACO.

Tapachula, Chiapas; 03 de julio. – En el ´éxodo migrante que llega de Centroamérica a territorio mexicano hay traficantes de órganos, incluso “se han encontrado fosas clandestinas con osamentas con pecho abierto”, sostuvo el coordinador regional de la Guardia Nacional (GN) y comandante de la 36ª. Zona Militar, Vicente Antonio Hernández Sánchez

Al poner en marcha este miércoles el despliegue en la Frontera Sur de elementos de esa nueva corporación, reconoció que pasa gente de un lado a otro de manera irregular, sin ser registrados, sin tener un control y sin saber quiénes son.

Por ello comentó que es necesario saber de ellos y tener un registro, porque siempre viajarán delincuentes infiltrados entre esas migraciones.

El general encabezó un recorrido por las instalaciones migratorias en el municipio de Suchiate, así como en la ribera del río que divide geográficamente a México de Guatemala.

Ahí, confirmó que el gobierno federal desplegó oficialmente a unos seis mil 500 elementos de la Guardia Nacional para cuidar la frontera sur-sureste, así como para contribuir en el freno de los flujos migratorios que ingresan en forma ilegal al país.

Incluso dijo que en poco más de un mes ya han rescatado a poco más de 20 mil extranjeros y se han detenido a unos 30 traficantes de seres humanos.

“Se ha evitado que de esta manera que sean objeto de tráfico de personas, trata de blancas y tráfico de órganos”, afirmó ante representantes de medios de comunicación nacional y del extranjero.

Aprovechó para dejar en claro que, por lo pronto, no se actuará en contra del comercio informal que se realiza hacia ambos lados de la frontera a través de balsas.

“Se cubrirán todas las rutas de migrantes que ingresan por la frontera sur desde la desembocadura en el río Suchiate en Chiapas hasta Quintana Roo, pasando por Campeche, Tabasco, Oaxaca y Sur de Veracruz. Estamos realizando acciones de rescate humanitario en apoyo del Instituto Nacional de Migración”, abundó.

Luego se le preguntó si el muro del que habla el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se había movilizado a la Frontera Sur de Chiapas, a lo que comentó que solamente no se está dejando pasar a los extranjeros que no puedan acreditar su legal estancia ante las autoridades migratorias.

“Se trata de regular y saber quién ingresa y quién sale del país. Vamos a evitar que gente malosa entre México”, recalcó.

El recorrido comenzó con una rueda de prensa en el Puente Internacional Rodolfo Robles, desde donde se podía apreciar que decenas de balseros realizaban el trasiego de mercancías, aunque suspendieron el de personas.

“La Guardia Nacional estará de manera permanente en la Frontera Sur”, dijo a razón de aclaración, ante los rumores de que los operativos serían provisionales. En Chiapas tendrá coordinaciones regionales, tres de ellas a lo largo de la Costa en Tapachula, Huehuetán y Tonalá.

Destacó además que no solamente atenderán el control migratorio en las diversas rutas detectadas, entre ellos los 67 pasos irregulares de vehículos en la frontera con Guatemala, del ferrocarril y hasta marítima al usarse embarcaciones para el tráfico de personas.

De igual forma, que ya cuentan con una coordinación con todas las instancias de seguridad federales y estatales para atacar todos los delitos que sean observados, incluyendo el narcotráfico.

LLEGA LA GUARDIA NACIONAL AL SUCHIATE… POR FIN

Después, el comandante verificó la operatividad de decenas de elementos en la ribera del ´rio, en donde fueron desplegados, incluyendo ambulancias y personal médico por si se requería en la atención a los migrantes.

Apenas habían llegado a esas tareas de vigilancia cuando aseguraron a 12 extranjeros de la República de Bangladesh, quienes habían utilizado balsas para tratar de burlar la vigilancia y entrar al país de manera ilegal, al igual que más de cien centroamericanos.

“A todos ellos se les solicitó su documentación de estancia legal por parte del personal migratorio y al no contar con el mismo, se procedió a su traslado a la Estación Migratoria Siglo XXI”, informó.

El personal fue desplegado en los pasos informales “El Armadillo I y II”, “El Coyote”, “Palenque”, “Limón”, entre otros, en donde solicitaban la documentación a las personas que en esos momentos cruzaban en balsas, aunque permitieron que el trasiego de mercancías continuara de manera normal.

Hernández Sánchez también abordó otros temas, como el del programa “Sembrando Vida”, al que se refirió como un detonador de fuentes de empleo y para ello puso como ejemplo que, en el vivero ubicado en Puerto Chiapas, se producirán en este año 40 millones de plantas que requerirán de mano de obra nacional y de migrantes que quieran trabajar en ese lugar.

Algunos reporteros lo cuestionaron sobre algunos videos que circulan en torno a que vehículos de la GN nada más fueron pintados para que aparenten ser nuevos, a lo que indicó que todas las unidades tienen buenas condiciones y mantenimiento permanente.

Así también, que cuentan con vehículos seminuevos y todo terreno para hacer frente a la delincuencia organizada y común, así como el rescate de migrantes en los cinco estados de la jurisdicción de la Frontera Sur. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello