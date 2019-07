Policías Federales Convocan Hoy a Paro Nacional

*Temen ser Despedidos.

Ciudad de México, 3 de julio.-Elementos de la Policía Federal (PF) inconformes con ser enviados a las filas de la Guardia Nacional convocaron a sus compañeros a unirse a un paro nacional para mañana jueves 4 de julio, para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador solución a sus demandas.

Por medio de redes sociales, la convocatoria señala que el paro de labores iniciará mañana a las 9:00 horas, y calificaron como «heroicas» las manifestaciones de descontento que se registran desde las primeras horas de este miércoles por parte de policías federales y sus familiares.

“Se invita a que desde cualquiera de sus respectivas bases y servicios a no salir a realizar patrullaje, servicio administrativo o cualquier servicio inherente a la Policía Federal, ya que cada uno apoyando desde su trinchera, podrá colaborar a esta noble causa en manera de protesta y como medida de presión al Presidente para que busque la manera de solucionar.

«Consideremos que están de por medio no sólo nuestros derechos, sino también los intereses de nuestras familias, ya que muchos de nosotros somos jefes de familia y es nuestra obligación exigir lo que por derecho nos corresponde”, señala la convocatoria.

La propuesta de paro de labores indica que cada uno de los elementos inconformes podrá participar desde su centro de trabajo, debido a que “apoyar desde su trinchera, cada uno podrá colaborar a esta noble causa en manera de protesta y como medida de presión al Presidente para que busque la manera de solucionar esta problemática”.

“Como todos saben, en todo momento [la propuesta de ser enviados a la Guardia Nacional] ha sido violatoria de derechos humanos y laborales para los policías federales que la integren, debido a que no se han establecido las bases para la seguridad social, médica, ni mucho menos de salarios que percibirán personal de la Policía Federal que la integra”, afirman. Sun