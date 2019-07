Intensa Gira de AMLO por la Región, Costa y los Altos de Chiapas: Rutilio Escandón

*HOY EL GOBERNADOR ACOMPAÑARÁ AL MANDATARIO FEDERAL EN SU RECORRIDO POR HOSPITALES DEL IMSS, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD. *RUTILIO ESCANDON ENTREGÓ AYUDA HUMANITARIA A 35 MUNICIPIOS AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES.

Tuxtla Gutiérrez.- Durante la entrega de ayuda humanitaria donada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció la atención especial que ha dado a Chiapas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien visitará la entidad este fin de semana para recorrer hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Tenemos a un gran aliado y amigo en la Presidencia de la República y me sentiré muy honrado con su presencia en el Estado, porque su sueño y el nuestro es que haya una salud universal para todas y todos, sin distinción. Su política es de trabajar al lado del pueblo, esa es la política que requiere Chiapas y es para lo que estamos comprometidos”, expresó.

En este sentido, Escandón Cadenas destacó la responsabilidad de las y los servidores para que los apoyos no se queden almacenados en bodegas, sino que lleguen de forma oportuna y tengan la posibilidad de favorecer a la gente más necesitada, lo que se fortalece si más instituciones se suman, sin importar de qué orden o poder sean.

“En esta administración no hay celos, estamos para servir a la misma causa, como una misma autoridad. Debemos tener compromiso a flor de piel, deseosos de atender porque todos nos debemos al pueblo”, precisó luego de otorgar sillas de ruedas y paquetes del Programa “Capullito” a madres de bebés recién nacidos.

En tanto, el delegado regional Sureste del SAE, Mario Ernesto Alva Ocaña, apuntó que esta ayuda humanitaria destinada a las familias de 35 municipios afectados por desastres naturales, refrenda el compromiso con las zonas de mayor pobreza en el país, al tiempo de coadyuvar con las autoridades locales en aras de brindar mejores condiciones a los sectores vulnerables, mediante donaciones transparentes que se realicen de manera directa y conforme a la normatividad.

Tras hacer énfasis en la corresponsabilidad que se ha dado para favorecer a las y los damnificados, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, detalló que el Gobierno de la República, a través de las Declaratorias de Emergencia, dispuso la donación de más de 20 mil kilogramos de ropa nueva, calzado y blancos, para la población más vulnerable.

Por su parte, la titular del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública de Chiapas, Deliamaría González Flandez y el director general del Sistema DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro, coincidieron al recalcar la importancia de seguir sumando voluntades para dar cobertura a las prioridades reales del pueblo, en el más alto sentido humanitario.

En esta ocasión, las sillas de ruedas fueron para habitantes de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Villaflores, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo, El Parral, La Concordia y Montecristo de Guerrero.