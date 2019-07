La Policía Federal en Paro Nacional

*Desaparecerá en 18 Meses.

Tapachula, Chiapas; 4 de Julio.- El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo Montaño, confirmó este jueves la desaparición de la Policía Federal, por lo que dijo que los elementos serán reincorporados, voluntariamente, a diversas instituciones.

En respuesta, miles de efectivos de esa corporación se declararon en paro nacional y, en algunos casos, tomaron las instalaciones regionales, como el caso de Tapachula.

Según lo que dijo el funcionario en cadena nacional, las dependencias a las que los elementos podrían ser transferidos son: Comisión Nacional Antisecuestros, Dirección General de Seguridad Privada, Servicio de Protección Federal y a la Unidad de Medidas Cautelares.

Así también, al Sistema Penitenciario, Protección Civil, Instituto Nacional de Migración, Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o a la Administración General de Aduanas, así como a cualquier otra división de la propia Policía Federal.

Se calcula que el proceso se llevará alrededor de un año y medio, hasta cuando se dará por concluido el cierre y finiquito del organismo y todo será transferido de manera gradual a la Guardia Nacional.

El argumento gubernamental es que ninguno de los elementos de esa corporación será despedido; aunque los efectivos reprocharon públicamente este día que, con esas medidas, perderían antigüedad, gastos médicos, caja de ahorro, bonos por riesgo y otras prestaciones.

Además, subrayan que pasarán a manos de una línea militar y que solamente serán contratados aquellos que sean sometidos a rigurosas evaluaciones, incluyendo el uso del polígrafo.

Al medio día, el Gobierno Federal propuso una mesa de diálogo con los representantes de los policías, en una reunión que comenzó en la Ciudad de México y que, apenas momentos después, los uniformados la dieron por concluida porque supuestamente los estaban obligando a que fuera privada y no abierta a todo el público, como ellos solicitaron.

A las protestas de la Policía Federal se sumaron agentes antidrogas; de la División de Investigación; de la División Científica, de la División Regional, entre otros.

En el caso de Tapachula, cerca de 200 elementos se sumaron al paro nacional y bloquearon los accesos a la Comandancia Regional de esa corporación y Centro de Mando de la División de las Fuerzas Federales y Gendarmería, al sur de la ciudad.

A la manifestación también se sumaron, según dijeron, decenas de efectivos de la Gendarmería y de la recién creada Guardia Nacional.

Los manifestantes desplegaron pancartas en las que ratificaron su apoyo al paro nacional y su inconformidad por las medidas emprendidas por el Gobierno Federal que, se cree, son irreversibles.

Algunos de los policías coincidieron ante los representantes de los medios de comunicación de que temen represalias, pero no tienen otra opción más que llevar a la opinión pública lo que está pasando con ellos y la posibilidad de ceses masivos y la pérdida de sus derechos laborales.

Al llegar la noche decidieron suspender temporalmente su protesta, pero se prevé que en la mañana de este viernes retomarán su postura, en tanto no se llegue a algún acuerdo nacional. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello