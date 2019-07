Ahora la Ayuda Millonaria Será a Honduras y Guatemala

* Informó AMLO en Gira por Chiapas.

Se canalizarán cien millones de Dólares a cada uno.

Tapachula, Chiapas; 5 de Julio.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció este viernes que el Gobierno de México apoyará a Guatemala y Honduras con recursos para impulsar el empleo y evitar la migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos.

Entrevistado al llegar a Tapachula, el mandatario nacional aclaró que paralelamente a ello, seguirán las estrategias emprendidas para el combate a la corrupción y a las bandas de traficantes de personas.

Acompañado del gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, quien lo recibió en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, dijo que su administración continuará con la política de apoyo humanitario a los migrantes que lleguen al país y se ordenarán los flujos respetando siempre sus derechos humanos.

“Se está haciendo algo que nunca se había llevado a cabo en ninguna parte del mundo, se están dando opciones de trabajo a los migrantes con el propósito que la migración sea opcional, no forzada”, indicó.

Adelantó que el apoyo económico que se dará a Honduras y Guatemala será similar al que ya se otorgó a El Salvador, o sea, cien millones de Dólares a cada uno de esos países.

Cuestionado sobre la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur-sureste en el país, López Obrador señaló que esos elementos son para proteger a los migrantes y evitar que sean víctimas del tráfico y de las bandas de delincuentes.

“Hay gentes que se dedican a lucrar con la migración”, afirmó categórico al advertir que se está aplicando la ley en contra de las bandas de traficantes de personas y, a su vez, se protege a la gente.

“Lo que queremos es que no sufran, no padezcan, no pierdan la vida. Se les está dando un trato humanitario especial en México, porque el que emigra no lo hace por gusto, lo hace por necesidad”, abundó.

El Presidente amplió sobre el tema al recordar que, antes, se pensaba en medidas coercitivas y, ahora, lo que se está haciendo es que se está invirtiendo en el sursureste de México, además del apoyo para que haya inversiones, actividades productivas y empleos en Honduras, El Salvador y Guatemala.

El lunes se darán a conocer los criterios y las razones para el otorgamiento o no de visas a migrantes cubanos que buscan transitar por México para llegar a los Estados Unidos.

Luego se le preguntó sobre los insistentes señalamientos en contra de la aún delegada en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, Yadira de los Santos Robledo y de agentes de esa dependencia, a lo que contestó que se continuará con el combate a la corrupción tanto en el INM, como en el resto de las áreas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello