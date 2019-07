Emiten Alerta Epidemiológica por Dengue en Centroamérica

Casi 22 mil Casos en Honduras, El Salvador y Guatemala.

Enfermedades contagiosas podrían llegar con migrantes, afirma la CIDH.

Tapachula, Chiapas; 6 de Julio.- Honduras, Guatemala y El Salvador activaron en las últimas horas y por separado, la alerta epidemiológica ante el incremento histórico en casos confirmados de alguno de los tres tipos de Dengue y defunciones por esas causas.

Este fin de semana, el Gobierno de Honduras declaró el estado de emergencia en los 298 municipios de los 18 Departamentos que conforman esa nación, en vista de la alta incidencia de la enfermedad.

Por ello activaron todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para ejecutar una serie de acciones conjuntas para el combate del mosco que transmite la enfermedad.

En los seis meses que van del 2019 se ha confirmado la muerte de 44 personas y otras 35 en calidad de sospechosas de haber fallecido a causa de esa enfermedad.

Hasta ahora suman 15 mil 406 casos de Dengue en Honduras, de los cuales 5 mil 32 son de la variedad “grave” (DG).

Por su lado, las autoridades federales de Guatemala confirmaron que están en alerta y tomando medidas por esa enfermedad, sobre todo en los Departamentos (Estados) más vulnerables, como son Quetzaltenango, Huehuetenango y los que colindan con Honduras.

Se informó que, hasta ahora, se registran casi 4 mil casos confirmados y 12 muertes por Dengue hemorrágico.

Mientras que, en El Salvador, el Gobierno Federal consideró el brote y aumento en el número de los casos confirmados, como una epidemia, sobre todo en varios Departamentos de la región occidental, como Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.

El acumulado de casos sospechosos en esa zona, hasta el último reporte, es de 2 mil 543, lo que significa para esa región un incremento de 270 por ciento de pacientes. Ahí se informó que en el país circulan dos de los cuatro serotipos de dengue: el DENV-2 y DENV-3.

El Misterio de Salud indicó que hay el reporte de 5 mil 688 casos sospechosos de Dengue durante estos seis meses del año. De ellos mil 501 requirieron hospitalización.

Chiapas Segundo Lugar en México.

Por su parte, la Secretaría de Salud federal, en México, confirmó este sábado que, hasta la fecha, en territorio nacional hay confirmados 3 mil 599 casos, que representa un incremento de alrededor del 170 por ciento con relación a lo ocurrido en el mismo periodo, pero del año pasado, cuando ya iban mil 345.

En este primer semestre van 15 fallecidos por Dengue en el país, que es un 200 por ciento más que en ese lapso, pero del 2018, en el que se había confirmado solamente cinco.

Según la dependencia, el 70 por ciento de los casos confirmados corresponden a los Estados de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Tabasco y Quintana Roo.

Quizá el dato que más ha llamado la tención es que Chiapas, después de permanecer durante muchos años en el primer lugar en el número de casos confirmados en el país, esta semana se ubicó en segundo lugar.

Se cree que han sido las acciones emprendidas por el Gobierno Federal y Estatal, desde las nebulizaciones, la distribución de abate, la colocación de trampas para zancudos y las medidas preventivas lo que han permitido amortiguar ese repentino repunte venido desde Centroamérica.

De acuerdo a las cifras oficiales, en lo que va del 2019 se han confirmado 7883 casos en Veracruz y una defunción; le sigue Chiapas con 758 y seis fallecidos; además de Jalisco con 350.

Mientras que de las 27 mil 259 personas que presentan síntomas de la enfermedad pero que no han sido corroborados en laboratorio, es decir, permanecen en calidad de probables, 4 mil 660 son en el Estado de Veracruz; 4 mil 276 de Chiapas; 3 mil 313 de Jalisco, entre otros.

Se cree que el éxodo de migrantes que se vive desde Centroamérica a México desde Octubre del año pasado, ha contribuido parta la propagación de varias enfermedades, incluso de algunas que ya estaban erradicadas, como el Sarampión.

A pesar de que no hay un informe como tal que especifique la nacionalidad de los afectados por Dengue en México, reportes de organismos defensores de los derechos humanos y de albergues reportan cientos de migrantes enfermos en este año, así como de otros males como Sida, Sífilis, Varicela, entre otros.

En torno a ello, la Secretaría de Salud de Chiapas, descartó la existencia de casos de Dengue o Chikunguña, pero solamente entre la población de migrantes extracontinentales alojados en las instalaciones del Expo Feria Mesoamericana de la ciudad de Tapachula.

Según la dependencia, en ese albergue únicamente se han detectado enfermedades de las vías respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas.

La Comisión Internacional de los Derechos Humanos confirmó al rotativo EL ORBE que no existe un cerco epidemiológico entre Chiapas y Guatemala.

Por ello, advierte que por esas causas, la población en Chiapas y en el resto de México es vulnerable a enfermedades contagiosas que pudieran viajar con los migrantes y que no hay presupuesto ni una estrategia para hacer frente a una posible epidemia.

En el caso del Dengue, hay un aumento considerable en las comunidades que están en la Ruta del Migrante, y que eso no es una coincidencia, sino una realidad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello