Hasta el Lunes Mesa de Diálogo Entre Policías Federales y SSPC

Ciudad de México, 6 de julio.- La División de Fuerzas Federales no respondió al plazo que elementos de la Policía Federal habían propuesto para reanudar las mesas de diálogo, por lo que ya no se reunirán este sábado para resolver el tema de la transición de los uniformados a la Guardia Nacional.

Los policías enviaron una solicitud a la División para reactivar las negociaciones sobre su indemnización, sin embargo no recibieron respuesta.

«No recibimos respuesta alguna, pero nosotros seguimos abiertos al diálogo. Aquí vamos a permanecer hasta el día lunes, que fue cuando nos dieran fecha para que se abra una nueva mesa», dijo un vocero de los policías.

Hoy se cumplieron cuatro días de las protestas iniciadas por integrantes de esta fuerza de seguridad, quienes reclaman que sus derechos laborales han sido vulnerados durante la transición de la Guardia Nacional.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya informó que no indemnizará a los policías, como es su petición, sino que les ofrecerá empleos en otras dependencias. Sun