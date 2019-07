Vamos a Sacar Adelante el Sistema de Salud: AMLO Benéfica Gira en Hospitales Rurales de Chipas: REC

* EL GOBERNADOR RECONOCE EL COMPROMISO DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD.

Luego de una intensa gira por unidades médicas y hospitales rurales del IMSS-Bienestar de distintos municipios y regiones de Chiapas, acompañando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció la sensibilidad y el compromiso del mandatario federal para acabar con la desigualdad social y mejorar el sistema de salud en el país, sobre todo en las zonas con mayor pobreza y marginación.

En el diálogo con las comunidades y el personal encargado de dichos centros, en la localidad de San Felipe Ecatepec, en San Cristóbal de Las Casas, y en el municipio de Venustiano Carranza, ante la presencia del secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, y del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, Escandón Cadenas agradeció las acciones que se están realizando para garantizar la atención y medicamentos gratuitos, para todas y todos.

“Gracias por todo ese esfuerzo para atender las necesidades más sensibles de su pueblo. El derecho a la salud nos da más presencia en todos los sentidos para impulsar a México. Y en Chiapas estamos siguiendo su ejemplo, trabajando como un solo frente para no perder recursos y hacer más con menos, como usted lo hace; tratando bien a todos, sin ninguna distinción. Porque para sacar adelante a nuestra querida nación y a Chiapas: primero los pobres”, manifestó.

Al constatar el funcionamiento de siete de los 10 Hospitales Rurales del IMSS-Bienestar que hay en la entidad, donde se atiende a la población sin seguridad social, el presidente López Obrador aplaudió la labor comunitaria que ahí se realiza y refrendó el compromiso de mejorar todo el sistema de salud para garantizar el derecho del pueblo a un servicio de calidad; que no falte personal médico, se modernice la infraestructura hospitalaria y se basifique a las y los trabajadores de este sector en el país.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que regresará a Chiapas para recorrer los tres Hospitales Rurales restantes de este programa, ubicados en Benemérito de Las Américas, Bochil y Ocozocoautla; también precisó que se fortalecerá el trabajo de los Centros de Atención Rural al Adolescente (CARA) del IMSS-Bienestar, mediante el impulso de una campaña para reducir las adicciones.

Al anunciar otras acciones, como un apoyo especial para los productores de caña y la creación de Comités de Madres y Padres de Familia, maestros y alumnos, para que reciban directamente de la Federación, recursos para el mantenimiento de las escuelas, López Obrador enfatizó que sigue firme la lucha para acabar con la corrupción y la impunidad que afectaron gravemente al sistema de salud. Así también expresó su respaldo al gobernador Rutilio Escandón para atender las necesidades de Chiapas: “Él no está solo, cuenta con el apoyo total del Presidente de la República”.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, dijo que para terminar con la desigualdad en la salud hay que empezar en los rincones más apartados, que por muchos años estuvieron en completo abandono; por ello reconoció el trabajo colectivo que se realiza en las comunidades, por convicción y no por conveniencia, así como a todo el personal, desde voluntarios, residentes, promotores, hasta las y los doctores que no se quedan en la comodidad de la práctica privada, sino que demuestran su vocación de estar donde hay mayor necesidad.

“Yo estoy seguro que esta etapa, este recorrido que ya nos ha ido llevando a conocer diferentes problemas, diferentes realidades, nos va a llevar en algún momento a ese ideal que compartimos todos: que un niño en San Pedro Garza García, en Nuevo León, tenga las mismas oportunidades que el de San Juan Chamula, acá en Chiapas; que por fin, al nacer un mexicano o una mexicana, para calcular su esperanza de vida, pese más su código genético y no su código postal”, agregó.

En su intervención, los Directores de los Hospitales Rurales de San Felipe Ecatepec, en San Cristóbal y de Venustiano Carranza, así como las voluntarias comunitarias se manifestaron convencidos de que el trabajo en equipo les permitirá seguir redoblando esfuerzos para enaltecer su labor de llevar salud a la población más desprotegida.

Estuvieron presentes la comisionada nacional de Protección Social en Salud, Angélica Ivonne Cisneros Luján; el titular del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda; la subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Asa Cristina Laurell; el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatell; el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer; de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la asesora técnica Verónica Michel Gutiérrez, y la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja; así como la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo Villalobos; voluntarias y voluntarios de IMSS-Bienestar, funcionarias y funcionarios federales, estatales y municipales, entre otros. Comunicado de Prensa