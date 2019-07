Renuncia Carlos Urzúa a la SHCP, lo sustituye Arturo Herrera

Ciudad de México; 9 de Julio.- De manera sorpresiva y argumentando decisiones de política pública sin suficiente sustento y hasta imposición de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública, Carlos Urzúa, presentó su renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En una escueta pero crítica carta publicada en Twitter, Urzúa Macías, agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de haber servido a México durante su primer año de administración, apenas seis meses.

Luego expuso los motivos de su renuncia:

“Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.

Urzúa consideró que toda política económica debe realizarse “con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea esta de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no tuvieron eco”, subraya.

Añadió a esto la imposición de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública:

“Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de intereses”. Apro

Nombra AMLO a Arturo Herrera Como Titular de SHCP

Ciudad de México, 9 de julio.-El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público tras la renuncia de Carlos Urzúa en ese cargo.

«Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido haciendo desde hace 36 años», dijo AMLO en un mensaje a medios.

El mandatario indicó que «como es un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas».

López Obrador dijo que aceptó la renuncia de Urzúa, quien anunció su decisión esta mañana de martes.

Arturo Herrera Debe ser Ratificado por la Cámara de Diputados

Arturo Herrera, quien fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como próximo secretario de Hacienda tendrá que comparecer y, de ser el caso, ratificado por el pleno de la Cámara de Diputados en un periodo extraordinario en los próximos días.

De acuerdo con el artículo 74 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se establece que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, ratificar el nombramiento que haga el titular del Ejecutivo del secretario de Hacienda. SUN