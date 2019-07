Imparable la Corrupción en el INM, la TVR ya la Venden en Guatemala

*SE INCONFORMAN TURISTAS POR TRÁMITES ENGORROSOS Y DEMASIADO TIEMPO DE ESPERA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA TVR EN LAS INSTALACIONES MIGRATORIAS MEXICANAS. * EN TECUN UMAN EL DOCUMENTO CUESTA OBTENERLA 5 MIL PESOS, CUANDO ES TOTALMENTE GRATUITO.

Tapachula, Chiapas; 11 de julio. – Loa corrupción en el interior del Instituto Nacional de Migración (INM) es imparable y ha crecido alarmantemente en la frontera sur, denunciaron empresarios este jueves empresarios del sector turístico.

En torno a ello, el empresario turístico de Guatemala, Otto Rodolfo Chavarría, dijo que luego de esperar sentados en el piso desde la noche del jueves, en la tarde del viernes les dijeron a cientos de turista que solicitaban la actualización de sus Tarjetas de Visitante Regional (TVR), que volvieran el próximo mes.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, señaló que los agentes del INM los tratan muy mal y que, con cualquier pretexto, no les permiten entrar al país de manera legal.

Y este jueves no fue la excepción, Asegura que después de 18 horas de espera, los agentes migratorios les indicaron a todos los turistas que hacían cola en el Puente Internacional Rodolfo Robles, “que se había caído el sistema y que por eso ya no los podían atender.

Otros les informaron que se habían acabado los plásticos que sirven para hacer las tarjetas y que no habría hasta el próximo 7 de agosto.

Apoyados por guardias de seguridad privada, señala que los turistas fueron desalojados de las oficinas migratorias y del puente. Algunos de los visitantes venían en familias completas, ya tenían reservaciones de hoteles y habían pagado recorridos en centros de diversión.

De acuerdo al empresario, varios centroamericanos entregaron sobornos y de inmediato recibieron sus tarjetas. Es más, se cree que ni siquiera reunían los requisitos, pero fueron beneficiados.

Comentó que, en la comunidad fronteriza de Tecún Umán, en territorio guatemalteco, están vendiendo TVR originales en lo equivalente a 5 mil pesos y que las personas que deciden pagar esos recursos, entran de inmediato a las oficinas del INM, pero en una puerta distinta a las del resto de los visitantes.

La TVR ha sido la herramienta migratoria más importante para Chiapas en los últimos años, sobre todo para la frontera sur y para el resto de la región Soconusco, ya que se promedia un registro promedio anual de 2.1 millones de visitantes guatemaltecos.

Ellos, de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) local, dejan una derramad de entre 3.5 y 5 millones de pesos diarios, sobre todo al comercio, prestadores de servicios, hoteles, restaurantes, transporte, entre otros.

Muchos turistas acceden a pagar esos sobornos, ya que viajan hasta siete horas para llegar a la frontera con México y, de no hacerlo, pierden sus reservaciones y todo lo que pagaron por adelantado.

Los grupos de turistas que había llevado hasta ese lugar, acudieron a las instalaciones del INM “La Casona”, pero salieron decepcionados y tuvieron que retornar a su país.

Por si eso no fuera suficiente, señala que a esa ola descarada de corrupción se han sumado los guardias de seguridad privada, que están cobrando a los turistas unos cien pesos por persona, para dejarlos acceder al puente y dormirse en el suelo haciendo cola, para esperar ser atendidos al otro día

Lamentó que la corrupción se haya apoderado del INM en éstos últimos meses y que eso esté frenando el desarrollo económico de la región fronteriza de ambas naciones.

EL COMISIONADO DE PASEO EN BALSAS

Mientras todo eso ocurría, el recién nombrado comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, arribó en la tarde de este jueves a los municipios de Suchiate y Tuxtla Chico.

A su llegada, a la que no se convocó a los medios de comunicación, el ahora funcionario federal estuvo en los puentes internacionales Rodolfo Robles, Suchiate 2 y Frontera Talismán.

Escoltado por elementos de esa dependencia y de la Guardia Nacional, escuchó de parte de los agentes del INM el funcionamiento de esos puntos, al menos en teoría.

Se desconoce si el comisionado ya conocía Chiapas, pero quedó sorprendido del descarado e impune paso de migrantes indocumentados por balsas, a plena luz del día y ante las propias autoridades.

La aún delegada del INM, intocable, por cierto, Yadira de los Santos, estuvo en la comitiva que recibió a Garduño, quien también se sumó a la impunidad al subirse, junto con otros agentes del INM, a una balsa y cruzar a territorio guatemalteco de manera ilegal.

Ese paseo le sirvió para darse cuenta que la Frontera Sur del país sigue siendo una puerta abierta para que ingrese al país no solamente migrantes que buscan evadir la vigilancia, sino también cualquier cosa de contrabando.

Trascendió en la semana que agentes federales supuestamente habían detenido al secretario particular de la delegada, cuando llevaba consigo 2.8 millones de dólares y documentos oficiales.

Se espera que las autoridades investiguen ese hecho y, de confirmarse, den a conocer los pormenores, porque hasta ahora, no se ha dicho oficialmente nada en torno a ello. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello