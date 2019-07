ICE Pretende Deportar Cerca de 1 Millón de Personas Durante Redadas Contra Migrantes en EU: Trump

* LAS PESQUISAS CONTRA PERSONAS CON ORDEN DE DEPORTACIÓN, COMENZARON EN NUEVA YORK, MIAMI, ATLANTA, SAN FRANCISCO, DENVER, LOS ÁNGELES, BALTIMORE, HOUSTON Y CHICAGO.

* ESTÁN “FICHADOS” POR DELITOS MAYORES Y MENORES EN ESA NACIÓN.

Washington.- Alrededor de 1 millón de personas con órdenes de deportación son el objetivo general de las redadas que este domingo iniciaron las autoridades migratorias estadounidenses, informó el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Ken Cuccinelli.

El motivo para realizar la detención no es haber ingresado a Estados Unidos de manera ilegal, sino tener una orden judicial federal en el marco del debido proceso. Se estima que alrededor de 1 millón de personas son quienes se encuentran en esa situación y son a éstas a las que se busca, explicó en entrevista con la cadena CNN.

«Esa es la alberca que el ICE está drenando», precisó a la televisora.

Respecto a la posible separación de niños de sus padres, aceptó que entre las órdenes judiciales sí se afecta a familias, pero declinó proporcionar más información, ya que no podía dar detalles sobre el operativo que se estima concluirá el próximo viernes.

Las acciones que iniciaron este domingo se centran en Nueva York, Miami, Atlanta, San Francisco, Denver, Los Ángeles, Baltimore, Houston y Chicago. En Nueva Orleans las redadas quedaron suspendidas por la tormenta Barry.

Medios de comunicación han señalado que al menos son 2 mil las personas que podrían ser detenidas en las redadas, operativos de los cuales aún no hay información.

Este tipo de operativos son un tema normal, puntualizó Cuccinelli, ex fiscal general del estado de Virginia designado a principios del pasado junio.

“Este es su trabajo todos los días. Tenemos agentes (migratorios) leales y compasivos de ICE que solo están haciendo su trabajo”, dijo antes de afirmar que en la administración del presidente Donald Trump han sido deportadas menos personas que en la de Barack Obama.

Cuccinelli añadió que los arrestos y deportaciones de familias con orden de tribunales estaban previstas para junio, pero el gobierno de Trump los pospuso para que los congresistas hallaran una solución que no se alcanzó.

Alerta en la Frontera Ante Posible

Llegada de Deportados de EU

Tras conocerse que este domingo iniciarían redadas y deportaciones de migrantes en Estados Unidos, en ciudades como Tijuana y Mexicali, Baja California; Reynosa, Tamaulipas; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Matamoros, Tamaulipas, se mantienen alerta ante el posible arribo de repatriados.

De acuerdo a diversos medios de comunicación locales y nacionales, en Reynosa, tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre las redadas masivas, la Casa del Migrante Nuestra Señora de Guadalupe se prepara para albergar a personas retornadas por esta frontera desde el vecino país.

Catalina Carmona, su directora, señaló que “estamos abiertos a recibir a los deportados por esta ciudad”. Dijo que dicha sede ha sido refugio de los repatriados por muchos años y, en esta ocasión, se alista para continuar recibiéndolos.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, alrededor de 98 mexicanos, entre ellos dos mujeres, fueron deportadas la víspera por el puente internacional Paso del Norte, tras varios días de permanecer en el centro de detención de El Paso, Texas.

El alcalde de Juárez, Armando Cabada, señaló que las redadas contra migrantes en Estados Unidos ocasionarían un problema adicional a ese municipio fronterizo.

Mientras, en Tijuana, el director del albergue del Ejército de Salvación, Isaac Olvera, señaló que actualmente son deportadas un promedio de 140 personas diariamente, y en caso de que este número aumente, habría problemas en los refugios de la ciudad.

El secretario General de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda, pidió abrir los tres albergues para asilados y migrantes que fueron anunciados por el gobierno federal hace algunas semanas, dos de los cuales estarían en Tijuana y uno en Mexicali, ya que aún no hay fecha para su arranque.

El funcionario señaló lo anterior, luego de que el presidente Donald Trump confirmó que este domingo arrancarían las redadas masivas y deportaciones de dos mil personas a quienes se les negó asilo, pero aún están en ese país.

Rueda indicó que en Baja California hay poco más de nueve mil 500 solicitantes de asilo centroamericanos retornados.

El miércoles 3 de julio, el Consejo Estatal de Atención a Migrantes, que representa a los 32 albergues civiles que operan en el estado, informó que sólo disponen de 10 por ciento de capacidad de recepción y no cuentan con apoyo para atender un regreso masivo de asilados y migrantes.

En tanto, el director de la Casa del Migrante en Matamoros, Juan Sierra Vargas, dijo que en este mes, las autoridades estadunidenses han retornado a México desde esta ciudad de Tamaulipas, a unos 100 migrantes diariamente.

Ante el anuncio de deportaciones masivas, dijo que el refugio podría cerrar temporalmente o no daría ayuda a los migrantes, ya que rebasaría su capacidad, pues no solo brinda atención a connacionales deportados, sino también a los de otros países que intentan cruzar a la nación vecina.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México puso en alerta máxima a los consulados, como una estrategia ante el inicio de redadas y deportaciones de migrantes en Estados Unidos, que se realizarían a partir de este domingo en 10 ciudades de ese país. Agencias