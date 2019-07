En 2013 Peña Perdonó 219 mil MDP de Impuestos a los más Ricos

*Y con Felipe Calderón 161 mil 930 MDP: AMLO.

Ciudad de México.- En dos sexenios, la facultad presidencial de condonar impuestos evitó que el país recibiera 400 mil 904 millones de pesos que debieron pagar los más ricos y acaudalados de México.

La cifra es grande, en particular cuando se observa sólo un año, el 2013, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto perdonó 219 mil 612 millones, según datos expuestos hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La condonación de impuestos a los llamados “grandes contribuyentes” ha sido un tema largamente postergado en términos de transparencia hasta esta administración que, además de dar a conocer cifras totales, prohibió la práctica de otorgar beneficios fiscales.

El desglose por año permite observar, sin embargo, que con Felipe Calderón las cifras también fueron elevadas: en 2007, excluyó impuestos por 55 mil 159 millones; 85 mil 122 al año siguiente; cuatro mil 404 en 2009 y mil 968 en 2010; ya en 2011 volvió a subir la exención a 13 mil 446 millones y cerró el sexenio con mil 831.

En total, Felipe Calderón perdonó el pago de 161 mil 930 millones de pesos en impuestos que debieron pagar los más ricos de México.

En tanto, con Peña Nieto, además del mencionado 2013, en 2014, perdonó 798 millones; dos mil 519 en 2015; cuatro mil 456 en 2016; dos mil 209 en 2017 y nueve mil 377 en 2018.

De acuerdo con las cifras presentadas hoy por el mandatario, fueron 153 mil 530 beneficiarios, con cifras que reflejan el beneficio para un grupo selecto:

A 153 mil 422 personas, esto es el 99.93% de los beneficiarios, se le condonó un millón 229 mil pesos a cada uno en promedio. Pero hubo 108 beneficiarios, a los que se les condonaron mil 972 millones de pesos a cada uno en promedio.

Del total de los casos, 16 grandes contribuyentes recibieron el beneficio de no pagar más de cinco mil millones de pesos cada uno; 44 personas, obtuvieron condonaciones por más de mil millones; 37 personas por más de 500 millones y 11, por más de 400 millones de pesos.

El informe abordado hoy por el presidente López Obrador se dio en el contexto de las preguntas sobre las declaraciones realizadas por Carlos Urzúa y publicadas en Proceso, sin embargo, no aludió en particular al exfuncionario. Apro