Detienen en Guatemala a 50 Maras Salvatrucha

*Acusados de Homicidio y Extorsión.

Tapachula, Chiapas; 16 de Julio.- El Gobierno de Guatemala desplegó en las últimas 24 horas un macrooperativo en todo su territorio y en la frontera con Honduras, El Salvador y México en contra de las bandas delictivas Maras Salvatruchas 13 y Barrio 18.

Datos preliminares señalan que las acciones incluyeron la ejecución de, al menos, 80 órdenes de cateo en los que han detenido, hasta el momento, a unos 50 miembros de esas pandillas.

Las investigaciones estabas orientadas a la desarticulación de las redes de extorsionadores que no solamente están asolando a ese país, sino que también ya estaban operando en algunas regiones de Chiapas, en territorio mexicano.

Un reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) señala que los cateos se están llevado a cabo en los Departamentos (lo equivalente a Estados) de Chimaltenango (48), Guatemala (13), Suchitepéquez (8), Escuintla (4), Sacatepéquez (3), Quetzaltenango (2), Santa Rosa (1) y Jalapa (1).

El despliegue policíaco está coordinado por la Fiscalía contra el Delito de la Extorsión, del Ministerio Público, y ya se han decomisado también dos armas de fuego, 15 celulares y una motocicleta, así como dinero en efectivo.

A los asegurados se les investiga por otros delitos, como homicidio, asociación delictuosa y amenazas.

En las tareas que comenzaron este lunes y siguieron el martes, participan 164 investigadores, 602 agentes, tres equipos tácticos de la División de Fuerzas Especiales de Policía, 80 vehículos, un autobús y dos binomios caninos.

Las denuncias presentadas por las víctimas incluyen a propietarios de tres comercios, otros seis dedicados al servicio público del transporte y dos particulares.

Este grupo de pandilleros habría obtenido ganancias por sus actividades ilícitas en el orden los de los cinco millones de Pesos.

Se cree que varios cómplices lograron huir y buscarían ingresar de manera ilegal a territorio mexicano en las próximas horas.

Hay un intercambio de información con México para precisar si esa red desarticulada era la que ya estaba operando en Chiapas o son imitadores.

Oficialmente, en los primeros cinco meses de este año fueron presentadas 71 denuncias por extorsión en el Estado de Chiapas: 18 de Enero, 21 en Febrero, 11 en Marzo, 12 en Abril y nueve en Mayo.

El 60 por ciento de ese tipo de delitos denunciados durante ese periodo en la entidad, corresponden a los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

En esos primeros cinco meses, en el Estado de Tabasco -también colindante con Guatemala- se han contabilizado 160 denuncias por extorsión.

En Chiapas se ha puesto en marcha una serie de estrategias que han permitido inhibir esos delitos y detener a los responsables, así como la vigilancia permanente para evitar la llegada de pandilleros infiltrados en los flujos migratorios.

Ante la posibilidad de que miembros de esas y de otras bandas delictivas se hayan infiltrado en las caravanas de migrantes o hayan ingresado de manera ilegal a México para buscar establecerse en el país y ser beneficiados con la actual política migratoria, los sectores productivos han empezado a desmarcarse.

Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación informó que tienen un déficit de, al menos, 60 mil empleos manufactureros en la frontera norte, pero tienen filtros de seguridad para no emplear a delincuentes.

Es decir, antes de ser contratados, el Gobierno tendrá que regularizar su situación migratoria y certificar que no tienen antecedentes penales. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello