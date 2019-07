Por Problemas Burocráticos INM Rechaza a Turistas Centroamericanos

*No Puduen Actualizar la TVR Porque “No Había Sistema”

Tapachula, Chiapas; 17 de julio. – Luego de haber realizado una larga cola durante los últimos tres días, miles de turistas centroamericanos no pudieron ingresar legalmente al país porque fueron rechazados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Puente Internacional Frontera Talismán.

Varios de los afectados dijeron a EL ORBE que habían acudido a ese lugar desde las primeras horas del lunes y que muchos de ellos habían viajado alrededor de siete horas.

La intención de todos ellos era la de actualizar su Tarjeta de Visitante Regional (TVR) e ingresar a territorio chiapaneco con fines turísticos, de compras, por negocios y hasta por cuestiones médicas.

Ese día les notificaron que “no había sistema” y que, por lo mismo, no se les podía realizar la renovación y que aquellos que quisieran, tendrían que esperar.

Y así fue. Unos 140 de ellos se mantuvieron en las instalaciones migratorias conocidas como “La Casona”, ubicadas en esa comunidad fronteriza.

Desde ahí se empezó a formar la cola que, para el martes ya atravesaba todo el puente internacional y, después, se prolongaba en territorio centroamericano.

Este miércoles por la tarde, cuando se pensaba que, por fin, serían atendidos, personal de esa dependencia se acercaron a ellos para notificarle que persistía el problema de la falta del “sistema” y que, por eso, tenían que desalojar las oficinas migratorias y retirarse del puente.

Eso causó daño económico a los municipios de la Frontera Sur, sobre todo a Tapachula, porque no ingresaron alrededor de seis mil guatemaltecos que en promedio entraban diario con TVR a la región el año pasado, justo antes de que tomara posesión la delegada, Yadira de los Santos Robledo.

De acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) local, ese flujo legal y ordenado de guatemaltecos deja una derrama diaria de entre 4 y 5 millones de pesos, y en días feriados o de ventas de promoción, esa cifra se ha llegado a triplicar.

Lo ocurrido este miércoles con el INM en ese lugar fue histórico. Los turistas que habían hecho reservaciones en hoteles, según dijeron, tuvieron que cancelar, al igual que los servicios de tour operadores y las compras al mayoreo y menudeo que tenían programadas.

Mucho Burocratismo: Empresarios

Tapachula, Chiapas; 17 de julio.- El sector empresarial de la región se queja del burocratismo que persiste en la frontera por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), situación que afecta severamente la llegada de guatemaltecos que vienen a gastar, a beneficiar la economía, según se informó.

Rodrigo Peña Anza, presidente de la Sección Especializada de Restaurantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Tapachula), precisó que es necesario que el INM de más facilidades a los visitantes que además de realizar compras en las tiendas de autoservicio y comercio local, también utilizan los servicios de los restaurantes y hoteles.

“Es un rollo cruzar la frontera, hay demasiados obstáculos a pesar que traen su documentación en regla y si ellos están viniendo a hacer el gasto, entonces es necesario que se le den las facilidades, es una situación que debería de entender el personal del Instituto Nacional de Migración, toda vez que el burocratismo y el maltrato provoca que mucha gente deje de venir”, agregó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello/Rodolfo Hernández González