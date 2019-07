Colonos Rechazan Acuerdos en Reunión Sostenida con Director del COAPATAP

Alberto Soto, el declarante.

* La Exigencia es que les Cobren una Tarifa Justa.

Tapachula, Chiapas; 19 de Julio.- Las inconformidades por las altas tarifas que ha impuesto el Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap), en lo que va de la administración municipal que encabeza el aún alcalde, Oscar Gurría Penagos, va rápidamente en aumento.

Ante la incapacidad del director del organismo distribuidor del vital líquido, César Antonio García Jiménez, de solucionar la problemática de los miles de usuarios, este viernes, se decidió realizar una mesa de trabajo con representantes de varias colonias del sur de la ciudad.

En el acto, celebrado en las instalaciones de la alcaldía local, los colonos comprobaron con recibos -legales y clonados por las propias autoridades- el incremento de hasta 200 por ciento en las tarifas para familias de escasos recursos económicos.

También le informaron, por sí no lo sabía, que, en más de cien colonias del segundo municipio en importancia en el Estado, hay desabasto de agua.

Además, de la pésima calidad del agua entubada, de los destrozos que hacen las cuadrillas de trabajadores con la justificación de la reparación de fugas, los jugosos salarios en el Coapatap y otras irregularidades.

Al final del evento, Luis Alberto Soto, en voz de los representantes populares que participaron, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que se abordaron varios temas, pero el principal fue el de las altas tarifas del agua.

Les pidieron, dijo, guardar todo en secrecía para que el resto de la población no se enterara y que, a cambio, harían convenios “en lo oscurito” con ellos.

“Que les quede claro a nuestras autoridades: No queremos engaños, que no sea para un solo mes, sino que quede como una ley”, dijo al asegurar que rechazan los convenios.

“Basta de engaños al pueblo. Si los funcionarios no están trabajando, ya no lo vamos a permitir, y vamos a actuar conforme a derecho”, insistió.

De acuerdo a Soto, en las colonias populares no van a aceptar los convenios que propone Gurría y, en su lugar, exigieron las tarifas acordes a la capacidad económica de los usuarios.

Para mencionar un ejemplo, citó que una persona de escasos recursos, que hasta el mes pasado pagaba 90 Pesos por ese servicio, a partir de Julio le están cobrando cerca de 300.

“Las autoridades son una bola de abusivos que prometieron que iban a acabar con la corrupción y estamos viendo lo contrario, y va en aumento”, indicó.

De igual forma, es mentira lo que los directivos aseguran sobre la calidad del agua que venden a los usuarios.

Lamentó que el Gobierno haya decidido en los últimos días cerrar las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para llevarlas a Tuxtla Gutiérrez.

En esa dependencia, dijo, canalizaban sus protestas por las irregularidades del Coapatap y se les daba seguimiento, y ahora para ello tienen que viajar a la capital del Estado las veces que sean necesarias. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello