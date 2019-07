Chiapas Avanza en Materia de Justicia y Seguridad: REC

Al clausurar los trabajos del Cuarto Conversatorio para la Justicia, en el municipio de Palenque, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que en los temas de seguridad y de justicia, en Chiapas se trabaja en un solo frente para atender las exigencias de la sociedad que demanda, con justa razón, resultados visibles.

“El primer paso para darle estabilidad, paz social, desarrollo y progreso a la ciudadanía es que todas las autoridades actuemos en unidad y con rectitud dentro del marco del derecho, sin impunidad y sin nada que pueda lastimar la sana convivencia en Chiapas”, subrayó ante la presencia de servidores públicos de los tres Poderes del Estado.

El mandatario chiapaneco celebró los resultados de este tipo de eventos, que permiten unificar esfuerzos y voluntades para atender las exigencias de la sociedad con seriedad y eficacia, sobre todo en materia de justicia y seguridad. “El pueblo lo que quiere es que su Gobierno le sirva, que actúe con compromiso y eso debemos de entenderlo, no estamos representando a todo un Gobierno solamente para actuar en actos políticos, y sociales, tampoco para usar los recursos públicos en espacios de esparcimiento ni de lujo, estamos aquí porque hicimos el compromiso directo con la gente de servir”.

Asimismo, Escandón Cadenas fue claro al enfatizar que esta colaboración cercana que se impulsa en Chiapas, entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como entre los tres órdenes de Gobierno, no significa que se transgredan las atribuciones y facultades de las instituciones, al contrario, es un síntoma que advierte que el trabajo que se realiza va por buen camino y que se avanza en la meta de recuperar la confianza de la gente.

En su participación, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, reconoció el esfuerzo cotidiano que protagoniza el Gobernador junto con las instancias federales y estatales, a través de las Mesas de Seguridad, donde se generan estrategias que generan gobernabilidad: “Si tenemos una sociedad que sabe que no sufre de impunidad y está protegida, quiere decir que es una sociedad serena y tranquila”.

Por ello, convocó a las y los Magistrados, Jueces y Ministerios Públicos a intercambiar experiencias cotidianamente, y ser verdaderos juzgadores con un conocimiento claro del derecho y de su entorno, pero también con conciencia ciudadana, sin que ello implique que su labor se convierta en una “guerra de vanidades”. Queremos, dijo, Magistrados y Jueces valientes que con una gran sensibilidad social y honestidad cumplan con su rol de juzgador, para proteger a la sociedad.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que se trabaja de manera comprometida para garantizar el bienestar de la ciudadanía, con eficiencia y generando resultados, porque anteriormente, agregó, Chiapas fue sacudido por un temblor de inconformidades que tuvieron epicentro en el malestar popular ante la impunidad, la corrupción y el encubrimiento “ahora responderemos a una sociedad que demanda procesos judiciales transparentes, y todas las partes tenemos que asumir la función que corresponde”.

Finalmente, la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en el Estado, Ana Lilia Portela Hernández, destacó el trabajo que encabeza el mandatario estatal, quien ha promovido el diálogo y una coordinación interinstitucional entre los diversos órganos de Gobierno.

Estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el presidente municipal de Palenque, Carlos Morales Rodríguez; la diputada del Distrito IX, Eduwiges Cabáñez Cruz; el inspector general de la Guardia Nacional, Blas Rosendo Cisneros Gutiérrez; el capitán Jesús López Soto, en representación del Teniente Coronel de Infantería, Natanael Camarillo Ramírez; así como Magistrados, Fiscales, Jueces y Presidentes Municipales. Comunicado de Prensa