Carretera que Comunica a la Zona Alta Está Totalmente Destrozada

Habitantes Temen Quedar Incomunicados.

Tapachula, Chiapas; 22 de Julio.- Comunidades serranas enclavadas en las faldas del Volcán Tacaná están en riesgo de quedar incomunicadas debido a los constantes derrumbes que se han registrado sobre la única carretera de acceso, situación que preocupa a los habitantes, ya que hasta el momento no habido la atención de las autoridades para realizar la limpieza del camino.

El Comisariado de Toquián Grande y Pavencul, Juan López Pérez, dio a conocer que debido a las fuertes precipitaciones que se han registrado en los recientes días en la zona alta, aunado a la falta de mantenimiento de la carretera, existe el riesgo de que el paso de vehículos quede interrumpido, ya que se han presentado deslizamientos de tierra y piedras que bloquean el camino.

La carpeta asfáltica se encuentra prácticamente destruida, por lo que en la carretera existen grandes baches que dificultan el tránsito de los vehículos particulares, así como de las unidades del transporte público, lo que aumenta el tiempo de viaje hacia la cabecera municipal.

Por años han solicitado a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno la pavimentación de un kilómetro camino ubicado en el tramo denominado «La Boquilla», dijo, el cual está en pésimas condiciones y las lluvias han provocado el reblandecimiento de la carretera, por lo que el paso de los vehículos es muy difícil.

Desde hace tiempo se ha pedido a las autoridades un programa de bacheo de la carpeta asfáltica del tramo que comprende desde «La Boquilla” hasta Pavencul, sin embargo, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno no han atendido la demanda de las comunidades de la etnia Mam, quienes de manera histórica se encuentran marginadas y con falta de apoyos.

En lo que va de la presente temporada de lluvias se ha generado muchos derrumbes que por horas los dejan incomunicados, por lo que tienen que unirse para retirar la tierra o piedras que bloquean la carretera, ya que la ayuda de las autoridades no llega de manera pronta.

Una comitiva de habitantes sostuvo una reunión con las autoridades municipales, pero no se tuvieron acuerdos positivos, pues solo dijeron que van a darle seguimiento a los trámites, pero lo que requieren las comunidades es una atención inmediata, porque al continuar las lluvias el riesgo de quedar incomunicados debido al pésimo estado de la carretera es mayor.

Las comunidades que están en riesgo debido a los constantes derrumbes y deslaves son Pavencul, Toquián Grande, Malacate, Chanjalé, Consejo Agrario, Chespal Nuevo y sus barrios, cuya población que habita son aproximadamente 60 mil personas, por lo que es necesario, dijo, que las autoridades pueden realizar los trabajos de mantenimiento de la carretera. EL ORBE/ Marvin Bautista.