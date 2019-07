En Marcha el Programa “Sembrando Vida” en El Salvador

Ciudad de México, 22 de julio.-México y el Salvador iniciaron el programa de desarrollo social Sembrando Vidas en la visita del canciller Marcelo Ebrard al vecino país, confirmó hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana en un comunicado.

Según la nota ambos gobiernos instaron al de Estados Unidos a invertir en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica y así responder a la crisis migratoria que ocasiona violencia e inseguridad en la región.

En la puesta en marcha del programa en el que México donó 31 millones de dólares para el cultivo de árboles de cacao y mango en el municipio de La Paz, Ebrard y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, propusieron a Washington una inversión de 2 mil millones de dólares anuales para generar 180 mil empleos en ese país.

‘Así resolvemos el problema de migración, porque la gente se quiere quedar aquí con su familia, en su tierra, pero claro: con empleo, salud, agua, vivienda digna y seguridad’, dijo Bukele, según el comunicado.

Ebrard explicó que los fondos son necesarios, ‘porque hay tránsito de personas que buscan llegar a Estados Unidos, sufren mucho en la frontera, todos somos corresponsables y por eso estamos aquí. En síntesis, la mejor respuesta a las políticas contra ellos es reducir la migración forzada por la pobreza.

Bukele explicó que si Estados Unidos decide contribuir como ya lo hizo México, la migración de su país hacia el norte se puede erradicar al ciento por ciento, pues dejarían de salir los de 300 o 400 salvadoreños que diariamente emprenden el éxodo.

‘Esa cifra equivale a 100 mil personas al año. Un empleo generado aquí quita tres migrantes en la frontera de EU, porque un empleo sostiene a otras dos, en promedio. Sí logramos generar 180 mil empleos en El Salvador, adicionales a los que se generarán en mi mandato, reduciríamos casi a cero la migración forzada’.

Ebrard destacó que si bien México no es rico, sí está dispuesto a apoyar a El Salvador y a todas las naciones de Centroamérica entre ellas Guatemala y Honduras’, pues, dijo, mientras otros países le apuestan a cerrar las fronteras, hay quienes prefieren invertirle al desarrollo humano.

Indicó que México está dispuesto a demostrar que ‘se puede algo diferente y que no necesita perseguir a la gente y que no se requiere impedirles o asustarlos’. Agencias