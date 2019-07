Porros Controlan Ingreso a la Normal de Huehuetán

*Padres de Familia Solicitan la Intervención de Autoridades.

Huehuetán, Chiapas; 23 de Julio.- Padres de familia que inscribieron a sus hijos para el examen de admisión en la Escuela Normal “Dr. Manuel Velasco Suárez”, que presentaron examen el pasado 18 de Julio, dijeron que la mayoría de jóvenes fueron rechazados, y únicamente aceptaron a 20, esto ha despertado su inconformidad y acudieron a la institución para preguntar al profesor Oscar Barrios Ruiz, que les diera una explicación sobre los motivos por el cual no fueron aceptados los estudiantes, pero el docente no dijo nada, se quedó callado, no da ni un tipo de información, presuntamente se sabe que se encuentra amenazado por un grupo de estudiantes que dicen pertenecer a una organización.

Es por eso que la sociedad huehueteca hace un llamado al Gobierno del Estado, a los estudiantes de la Normal, a los docentes y directivos de la escuela, así como también a la maestra Rosa Aidé Domínguez Ochoa, secretaria de Educación en el Estado, su pronta intervención, ya que no se vale que la Normal “Velasco Suárez” de Huehuetán se encuentre secuestrada y manipulada por estudiantes que se dicen porros, por lo que están exigiendo una investigación al respecto, aparte de ampliar la matrícula escolar.

A la par de esta manifestación de los padres, los que tienen el control de la escuela vociferan que ellos son los que van determinar la forma de ingreso de nuevos alumnos y que será bajo otro examen de selección, y ellos van a decidir quién entra y quién no.

Ante esto, los papás piden enérgicamente la intervención de las autoridades educativas, y se proceda legalmente en contra de los que tratan de tener el control de la escuela. EL ORBE/Luis Javier Ramos