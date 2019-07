Intransitables las Calles de “La Democracia”

Tapachula, Chiapas.- Un viacrucis viven automovilistas y vecinos de la colonia Democracia, debido al mal estado de las calles de ese asentamiento, las cuales prácticamente son intransitables para los automotores debido a la magnitud del daño que presentan.

De igual forma señalan los molestos vecinos, «tenemos mucho tiempo en estas condiciones, el pavimento ya no existe, los registros del drenaje ahora sobresalen entre las calles que ya están peor que los caminos saca cosechas, solo los atrevidos se animan a pasar por estas calles, incluido el transporte público, todos manejan en zigzag, luchando de no caer en un agujero, pero el daño de las calles es tal que no pueden esquivarlos».

Margarita Martínez, afirmó que esos registros del drenaje son el recuerdo de cuando la colonia tenía calles pavimentadas; “es difícil hasta caminar por ellas, mientras que administraciones pasan y seguimos igual, la actual no es la excepción, yo invito a los funcionarios a quienes corresponda atender este problema y al mismo alcalde para que vengan a visitarnos y se percaten de este problema, aquí el Presidente Municipal solo se paró en campaña, no ha vuelto, ni un regidor o funcionario conocemos”, dijo la afectada.

Por último destacaron que los días de lluvia es un tormento si tienen que salir de sus casas, pues las corrientes de agua que se forman son muy grandes y se forman enormes ríos, haciendo imposible transitar por las calles de la colonia. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta