Cumpliré Compromisos con el Pueblo de Chiapas: AMLO Agradece Ciudadanía Visita del Presidente a Hospitales: REC

Como parte del recorrido que realiza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para dialogar con las comunidades de los Hospitales Rurales IMSS-Bienestar, este viernes estuvo acompañado del gobernador Rutilio Escandón Cadenas en su visita a los municipios de Bochil y Ocozocoautla, para constatar personalmente la situación en torno a los servicios de salud y reafirmar su compromiso con el pueblo chiapaneco.

En esta gira, a la que asistió también el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, el mandatario estatal reiteró el apoyo y cariño que Chiapas le tiene al Presidente de la República, por siempre estar pendiente de la entidad, principalmente de quienes menos tienen.

“No está solo, tiene al pueblo de Chiapas que lo respalda porque sabemos que es un hombre trabajador, eficaz y decente que viene a evaluar cómo se trabaja, de manera directa, para saber qué se necesita. Gracias por estar aquí velando por la salud, por combatir la corrupción y la impunidad e impulsar la salud universal”, acotó al tiempo de pedir a las y los chiapanecos caminar de manera pacífica, promoviendo la paz y la estabilidad, porque ahora Chiapas no está en el olvido.

Ante personal médico, de enfermería y administrativo, así como usuarios de IMSS-Bienestar, López Obrador aseguró que cumplirá todos los compromisos con la entidad porque su Gobierno significa un cambio de régimen, y aunque hay resistencia y crítica, la Cuarta Transformación de la vida pública del país va adelante, combatiendo la corrupción, la impunidad y la desigualdad.

“Vamos a estar a la altura de ustedes, debe de quedar muy claro para que no nos vayan a confundir. No somos iguales a los que ya no están. Caminaré con la frente en alto en todos los pueblos porque voy a cumplir. Ya le toca al sureste, llevaba años que no había un Presidente de esta región y ahora ya hay un paisano de ustedes”, enfatizó tras destacar que el fortalecimiento al sistema de salud que impulsa es para salvar más vidas y optimizar los servicios para todas y todos sin distinción.

Al respecto, aseveró que se mejorará el sistema de atención a quienes tienen seguridad social para derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, mientras que la población abierta se atenderá con IMSS-Bienestar y el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, todo esto bajo cuatro puntos primordiales: que no falten medicinas, por lo que se quitará el cuadro básico y se contará con mayor distribución; que no falten médicos y enfermeras; mayor infraestructura y mantenimiento; y la regularización de las y los trabajadores del Sector Salud.

Luego de expresar que para IMSS-Bienestar la medicina tradicional de los pueblos indígenas es tomada en cuenta, porque contribuye a la salud de la población, Zoé Robledo Aburto dijo que la política de la Cuarta Transformación es acudir a las comunidades para conocer la realidad y transformarla. “Sabemos que hay problemas y carencias, por eso vinimos personalmente para resolver; la realidad se conoce viéndola a los ojos y no desde los escritorios”.

Durante su participación, los directores de los hospitales del IMSS-Bienestar en Bochil y Ocozocoautla, Guadalupe Hernández Vaquerizo y José Luis Coello Ortiz, respectivamente, subrayaron que esta institución es una gran escuela que da a conocer las grandes necesidades del medio rural, por ello, refrendaron su voluntad de continuar contribuyendo para ofrecer servicios de calidad a un mayor número de pacientes y reforzar la atención médica en estas zonas.

Cabe mencionar que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los hospitales del IMSS-Bienestar inició en Chiapas a principios de este mes, por lo que de los 10 que están ubicados en el Estado, ha ido personalmente a nueve, donde ha conversado con el personal y los pacientes, conociendo las condiciones reales en las que cada uno se encuentra.

Asistieron el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer; el director general del Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda; los presidentes municipales de Bochil, Gildardo Zenteno Moreno, y de Ocozocoautla, Alfonso Estrada Pérez; así como funcionarios federales, estatales, municipales, personal médico y sociedad civil.