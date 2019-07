Guatemala Evita Aranceles de Trump y Acepta ser “Tercer País Seguro”

* Le Autorizan 2 Mil 500 Mdd Para el Muro Fronterizo.

Guatemala.- Guatemala ha aceptado este viernes convertirse en tercer país seguro tras firmar un acuerdo con Estados Unidos, pocos días después de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles al país centroamericano si no aceptaba más solicitantes de asilo. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, confirmó este viernes por la tarde que su país y Washington negociaban acuerdos en temáticas tan distintas como el combate al crimen organizado, la migración irregular o las visas de trabajo temporal, aunque evitó mencionar la posibilidad de convertir a la nación en un tercer país seguro. Una categoría según la cual los refugiados que quieran solicitar refugio o asilo en Estados Unidos y han pasado por Guatemala deberán hacerlo en este último país.

Morales admitió que «siguen las negociaciones» para tener las «mejores condiciones de los acuerdos que se firmen» y agregó que estos están relacionados con «temas de seguridad», otro vinculado a la «solidaridad internacional para los migrantes» y otro para el otorgamiento de visas para trabajadores temporales de agricultura que espera que se extienda a otros sectores como el turismo o la construcción.

Trump, por su parte, aseguró durante una ceremonia de la firma en la Casa Blanca que el acuerdo permitiría un acceso más fácil a granjas y ranchos de Estados Unidos a los trabajadores agrícolas. «Hemos trabajado con Guatemala y ahora podemos hacerlo de la forma correcta y va a ser muy bueno para ellos y para Estados Unidos. Este acuerdo pondrá a los coyotes y traficantes [de personas] fuera del negocio. Son malas personas que hacen mucho dinero con la miseria de la gente. El acuerdo va a proveer seguridad a quien busca asilo legítimo y va a detener el fraude y los abusos», dijo el presidente estadounidense. En sus últimas negociaciones con México sobre migración, el Gobierno estadounidense trató de que el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador aceptase convertirse en tercer país seguro, pero no consiguió su propósito. Con Guatemala sí lo ha lo grado.

Corte Suprema de EU permite a Trump

Gastar 2 mil 500 mdd en Muro Fronterizo

La Corte Suprema de Estados Unidosfalló a favor del presidente Donald Trump al permitir que su Gobierno redireccione 2 mil 500 millones de dólares de dinero, aprobado por el Congreso para el Pentágono, a la construcción de un muro en la frontera con México, pese a que los legisladores negaron esa financiación.

El cuerpo de mayoría conservadora falló 5-4 para bloquear la decisión de un juez federal de California que impedió que el presidente republicano use ese dinero basándose en que el Congreso no había autorizado ese monto específicamente para el muro, un proyecto al que los demócratas y el Gobierno mexicano se oponen.

La partida monetaria estaba inicialmente destinada a la lucha contra el narcotráfico y forma parte de los 6 mil 600 millones de dólares que Trump desvió para la construcción del muro bajo la emergencia nacional que declaró en febrero en la frontera sur. Agencias