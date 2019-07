Apoyos Para el Campo en Venustiano Carranza: REC

Al realizar la entrega directa y transparente de paquetes tecnológicos agrícolas a más de 5 mil productores de maíz del municipio de Venustiano Carranza, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que su Gobierno trabaja de manera comprometida con la Federación, para fortalecer este importante cultivo y recuperar la productividad del campo.

Junto a la presidenta honoraria del DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario estatal reconoció el respaldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para apoyar a las familias rurales con diversos insumos agrícolas, en el tiempo que realmente se requiere para que las y los productores realicen la siembra, con el propósito de rescatar al campo del abandono en el que estuvo por más de cuatro décadas.

“La lucha por consolidar la Cuarta Transformación de la vida pública del país no ha sido en vano; estamos caminando unidos, pueblo y gobierno, para que el recurso alcance y se aproveche para más necesidades. Somos un gobierno decente y comprometido que quiere el progreso y el porvenir, y no permitir conflictos que sólo causan retraso y marginación”, apuntó al reiterar que la lucha contra la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias es decidida para garantizar la justicia social.

Ante las y los campesinos de este municipio, Escandón Cadenas resaltó que en este municipio ya se entregan apoyos de los programas sociales para beneficiar de manera integral a las personas adultas mayores y con discapacidad, así como a las y los jóvenes y estudiantes; esto, aunado a las acciones para impulsar el desarrollo de la región como es la rehabilitación de la infraestructura carretera y la construcción de la Universidad Benito Juárez con especialidad en medicina.

“El pueblo tiene derecho a disfrutar del presupuesto y recibir su apoyo, porque éste es un Gobierno que trata igual a todos y constata de forma personal que realmente obtenga sus beneficios, sin engaño alguno; no tengan duda, no les vamos a fallar, seguiremos trabajando directamente por y para el pueblo, así es como tiene que ser”, manifestó al tiempo de destacar la posibilidad de que sean favorecidos con el programa Sembrando Vida.

En su intervención, la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez, dijo que los 5 mil 205 apoyos entregados en esta ocasión corresponden al Programa Concurrencia con Entidades Federativas, para potencializar el cultivo del maíz durante este ciclo, en aras de poder comercializarlo en los meses de Octubre y Noviembre, a través de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), con el precio de garantía de 5 mil 610 Pesos la tonelada.

Asimismo, detalló que la superficie de producción de maíz en Chiapas es de 700 mil hectáreas, con una producción estimada de un millón 100 mil toneladas, de las cuales se comercializan un promedio de 300 mil toneladas y 800 mil son de autoconsumo. “Estamos empeñados en cumplirle a la gente, trabajando con responsabilidad y direccionando los recursos para impulsar el bienestar de las mujeres y hombres del campo”.

Por su parte, el presidente municipal, Amando Madaín Trujillo Ancheyta, reconoció el apoyo de los Gobiernos Federal y Estatal para atender las necesidades del campo, con la entrega de estos insumos para obtener una mejor cosecha del maíz, una de las principales fuentes de ingreso y sustento de las familias de este municipio. “Seguiremos trabajando de manera coordinada con las autoridades, manteniendo el diálogo y analizando las mejores opciones para sentar las bases de crecimiento y desarrollo social anhelados”.

Al tomar la palabra, el representante de los productores beneficiados de los 19 ejidos y comunidades, en coordinación con Casa del Pueblo, José del Carmen Mendoza Gómez, agradeció los apoyos que permitirán desarrollar de forma correcta sus cultivos, por lo que se comprometió a que serán utilizados como se debe, para obtener una mejor cosecha y más beneficios para las familias.

Estuvieron presentes el presidente del Comisariado Ejidal de Bienes Comunales, Casa del Pueblo, Ángel Ramírez Martínez; así como las y los beneficiados de distintos barrios y comunidades del municipio. Comunicado de Prensa