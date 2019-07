Primero los Mexicanos y Después los Migrantes: ERA

Postura de la Cámara de Senadores.

México.- Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, reiteró que en el Senado de la República están con la firme convicción de que se atiendan primero las necesidades de los mexicanos y después la causa migrante.

“En el Senado, como un poder con independencia, los diferentes grupos parlamentarios nos hemos pronunciado y hemos solicitado atender y cubrir primero las necesidades de los mexicanos y después a los migrantes, sobre todo porque aún hay necesidades por cubrir en rubros como empleo, salud, educación, campo, desarrollo social, vivienda, por mencionar algunos”, destacó.

Eduardo Ramírez reiteró que México no está en condiciones de ser un Tercer País Seguro, pues significaría darle la oportunidad de asilo a migrantes de todas partes del mundo, no sólo de Centroamérica, lo que representaría destinar recursos exclusivamente para ellos, cuando en nuestro país tenemos necesidad de esos recursos para nuestros connacionales.

No obstante -dijo-, esto no justifica, por ningún motivo, la discriminación, sino por el contrario, debemos seguir respetando los derechos humanos de nuestros hermanos centroamericanos y de otros países, mientras transiten por México, porque, ante todo, seguimos siendo un país humanitario.

Finalmente, dijo que con ese mismo respeto a los derechos humanos con que tratamos a los migrantes en México, así debemos insistir para que los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, sean tratados humanitariamente, en el tema de las deportaciones de mexicanos en Estados Unidos. Comunicado de Prensa