Preocupa a las Iglesias la Inseguridad Debido a la Presencia de Migrantes

*Demandan Operativos Policíacos en Colonias.

Tapachula Chiapas; 31 de Julio.- En los recientes días se ha incrementado de manera considerable el índice de inseguridad en Tapachula, y es que a diario se registran asaltos, robos a comercios, a transeúntes y asesinatos, problemática que preocupa y mantiene en zozobra e incertidumbre, no solo a los diversos sectores sociales y productivos, sino a la población en general.

En este sentido, el Presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula (APET), Gamaliel Fierro Martínez, dio a conocer que, es preocupante como el índice delictivo ha rebasado a las autoridades, ya que los delincuentes operan de manera impune a cualquier hora del día, sin que haya hasta el momento una respuesta contundente de las corporaciones policíacas para contrarrestar esta situación.

La inseguridad es un tema muy delicado, ya que desde el ingreso de manera ilegal miles de migrantes de Centroamérica, quienes se han quedado varados en esta ciudad, ha propiciado que esta problemática se haya desbordado, y muchas veces, propiciada por la falta de atención de las autoridades.

Aunque si bien ya había delincuencia en la ciudad, no se presentaba en magnitud de la que actualmente se registra, ya que hoy, muchos integrantes de grupos delincuenciales se han mezclado con migrantes para cometer sus fechorías y generar mayor temor entre la población.

Pidió a las corporaciones policíacas mayor coordinación para cumplir con sus responsabilidades de brindar seguridad, de tal manera que se pueda recuperar la paz y tranquilidad que había en la ciudad hace algunos años.

El ambiente de inseguridad que se vive en la ciudad es preocupante, pero lo es aún más, la actitud de las autoridades encargadas de seguridad quienes se han mostrado complacientes con las bandas delincuencias que operan en la zona, por ello, las iglesias evangélicas piden a las corporaciones policíacas cumplir con su trabajo de manera correcta.

El tema de inseguridad es preocupante para los miembros de las iglesias evangélicas, quienes han puesto en marcha un proyecto de oración, en donde piden a Dios para que la situación que prevalece en la frontera sur pueda mejorar, en bien de las familias de los municipios limítrofes con Guatemala.

El incremento del índice delictivo es un tema que no puede ocultarse, ya que tan sólo, el pasado martes el empresario bananero Carlos Nava, fue ultimado a balazos dentro de su domicilio en calles al nor oriente de la ciudad, pero lo más preocupante para la población, es que, estos hechos de sangre se han vuelto el pan de cada día en la “Perla del Soconusco”. EL ORBE/ Marvin Bautista.