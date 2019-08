En Quiebra Comerciantes de Mercados Públicos de la Ciudad

Fidel Aguilar López, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 2 de Agosto.- Comerciantes de los diferentes mercados públicos de Tapachula se encuentran en crisis ante las bajas ventas que han tenido en los últimos años, situación que representa un duro golpe en la economía de las familias y ha provocado el cierre de decenas de locales comerciales dedicados a la venta de carne en canal.

El Presidente de la Asociación de Ganado porcino de la Costa, Fidel Aguilar López, dio a conocer que, actualmente el sector vive un panorama muy complejo en su economía, porque al no haber circulante, los propietarios de carnicerías deciden cerrar debido a que las ventas del día no alcanzan ni para cubrir los créditos con proveedores, ni el pago de los servicios básicos de los locales.

Aún cuando los propietarios de negocios mantienen los mismos precios a fin de obtener más ventas, la falta de liquidez en la región genera una crisis en el sector, ya que hoy en día el encarecimiento de productos básicos y servicios, aunado a la falta de apoyos gubernamentales, genera que las familias dejen de consumir carne, porque su ingresos ya no les alcanza.

En los principales mercados de la ciudad, como son; San Juan, Sebastián Escobar y Soconusco, los pasillos del área de carnicerías se encuentran sin movimiento y con la mayoría de los locales cerrados y los que aún continúan registran pocas ventas diarias.

El entrevistado mencionó que, la crisis economía que repercute en las bajas ventas ha propiciado el cierre del 60 por ciento de locales comerciales que se dedican a la venta de carne en canal, por lo que es necesario que las autoridades apoyen a este sector a través de créditos para poder reactivar los negocios.

La situación económica que se vive en la región y a nivel nacional les ha pegado severamente, ya que al menos los productores de café y ahora la crisis que afrontan los soyeros generan que las familias no cuenten con la liquidez para acudir a estos lugares a realizar sus compras.

Otro de los rubros que afectan a los comerciantes de los mercados es la inseguridad y la falta de espacios de estacionamiento, ya que las personas que viene a realizar sus compras no encuentran donde dejar sus vehículos, y aunque se ha pedido a las autoridades la instalación de parquímetros no han atendido esta petición.

La falta de espacios de estacionamiento genera que las personas decidan irse a las plazas comerciales a realizar sus compras, por ello exigen a las autoridades a que se establezca un plan que permita reactivar la economía en los principales centros de abasto de la ciudad.

“Solo con recorrer los mercados podemos ver la situación que se vive, casi todos los locales de venta de carnes están cerrados y es que antes esperábamos las temporadas altas para salir un poco adelante y solventar las deudas que los propietarios acarreamos durante el año, pero actualmente el panorama es incierto” acotó. EL ORBE/ Marvin Bautista