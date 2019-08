Narcoseries son “una Apología de la Actividad Ilícita”: AMLO

* Novelas y Narcopelículas Destruyen la Mente.

Metepec.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió estigmatizar la “drogadicción” así como las series que hacen apología del delito.

“Así como estamos estigmatizando la corrupción, que el corrupto sea señalado y no permitir que eso se establezca como forma de vida… Lo mismo en el caso de la drogadicción”, aseguró el mandatario.

Durante su vista al hospital rural del IMSS en Metepec, Hidalgo, acompañado del gobernador Omar Fayad (PRI) y de su Gabinete de Salud, el presidente también criticó las series de ficción que proyectan una imagen con residencias lujosas, carros último modelo, actores y actrices guapas, series donde tenían subordinados a los oficiales de policía y hasta el presidente, “una apología de la actividad ilícita”, destacó.

“Es una cara de la moneda, una felicidad ficticia, en la otra la gente sufre, hay drogas restrictivas que son veneno que con dos veces que se prueban son adictos; hay drogas con raticida y en un año el joven pierden la vida”, aseguró López Obrador. Sun

Por reestructuración, sector Salud recibirá 80 mmdp: AMLO

Durante los próximos dos años, el gobierno federal destinará 80 mil millones de pesos para operar la reestructuración del sector salud -40 mil millones de pesos en el 2020 e igual cantidad para 2021- que involucrara: rehabilitación de la infraestructura hospitalaria; asegurar el suministro de medicamentos; iniciar el proceso de basificacion del personal médico y de enfermería así como impulsar la formación de más personal médico en las universidades públicas, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De gira por Puebla justo en el segundo día de gobierno del nuevo mandatario local, Miguel Barbosa, a quien trató distante, solo con el protocolo de la relación entre niveles de gobierno y sin aludir a su arranque de gobierno apenas el jueves, López Obrador sostuvo que la transformación de las estructuras gubernamentales y el fortalecimiento del sector salud no han sido fáciles porque «hay una telaraña de burocracia y de Normatividad que crearon para aparentar de que así se iba a combatir la corrupción cuando eso era un parapeto, una faramalla».

Ante la comunidad de Xicotepec y personal médico del hospital rural del IMSS de La Ceiba, el mandatario asumió las complicaciones para gobernar ante las inercias. «Lo del elefante en que se había convertido el gobierno es real, hay que estar empujando. Todos los días doy instrucciones, ¡y soy el presidente! a veces a golpe en el escritorio porque no todo es así de suavecito.»

Aunque aplaudido, López Obrador escucho algunos gritos que lo interpelaron para demandarle que les asegure el suministro de medicamentos o, como lo pidió un enfermero, para ampliar el rango de edad para la contratación del personal médico en el sector público más allá de los 40 años.

En su discurso, el mandatario adelantó que como parte del paquete presupuestal que ya se prepara para el 2020, se conformará una bolsa de 40 mil millones de pesos destinado a la reestructuración del sector salud. Una cantidad similar se integrará para el presupuesto del sector salud en el 2021.

Como lo ha hecho en el recorrido de ya 25 hospitales rurales del IMSS en el país, definío las directrices por donde se encauzará la reestructuración que comenzara, de entrada, con la desaparición del Seguro Popular que será sustituido por el Instituto de la Salud para el Bienestar.

Los ejes son : asegurar el abasto de medicamentos sin distinciones ni discriminaciones para que los mismos productos que están disponibles en la Ciudad de México lo estén en las clínicas rurales. Además,,la remodelación de los hospitales pero nada más que porque viene el presidente se pinta el hospital o se barre, sino la adecuación de las instalaciones porque en muchas unidades hay carencias acentuadas.

De igual forma dotar de mayor presupuesto a las universidades públicas para asegurar la formación del personal médico porque «¿saben qué hicieron estos corruptos neoliberales?» Se inventaron un sistema de exclusión y saturación de la universidades públicas al imponer exámenes que aseguraran una gran cantidad de rechazados para ampliar la matrícula de la universidades privadas. Reiteró su ofrecimiento de basificar a los 80 mil trabajadores eventuales o por honorarios que hay en el sector salud.

Durante su primer discurso como gobernador efectuado ante el presidente, Barbosa se dijo jubiloso de recibir al líder, muy esperanzado ante este. Juego plan de salud pública que servirá, particularmente en Puebla, donde las necesidades son muy urgentes. Expresó la identidad que tiene con la forma de gobierno de López a obrador en el plano nacional.

En su oportunidad, el director del IMSS Zoe Robledo, no dejó pasar el evento sin aludir al arranque de gobierno de Barbosa, confiado en que hará un buen gobierno. Agencias