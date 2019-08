Abandonadas las Fuentes de Tapachula

Para Nada Sirve el “Pelón”.

Tapachula, Chiapas; 4 de Agosto.- Fuentes decorativas que se encuentran en diversos puntos están abandonadas, sin funcionar y de ser imagen de la ciudad, ahora son basurero y criadero de moscos, lo cual además de su deterioro provocan mal aspecto para Tapachula.

Desde hace meses estas fuentes se encuentran en el abandono, por lo que habitantes de Tapachula solicitan al Ayuntamiento que se preocupe por la imagen urbana de la ciudad y ponga a trabajar a sus empleados en su rehabilitación y vuelvan a tener su brillo dando una mejor visión de la metrópoli.

Julián Martínez, estudiante de arquitectura manifestó, «la imagen urbana es el rostro de una ciudad, los espacios y elementos arquitectónicos son parte importante de la misma, creo que debería ser una prioridad para las autoridades municipales preocuparse porque Tapachula tenga una buena imagen urbana; la cual es muy importante debido a que es la forma en que las personas percibimos una urbe, la forma en que nos puede impactar emocionalmente a través de la visión, se hace necesario crear estos espacios para que tanto propios como foráneos puedan recordar un lugar, después de todo, elementos como estas fuentes son las que le dan identidad a una ciudad tan diversa como Tapachula, la cual adolece además de elementos arquitectónicos importantes más allá de nuestro antiguo Palacio Municipal», mencionó.

Fuentes ornamentales como la ubicada en el cruce de la 8a. Avenida Norte y 19 Calle Poniente en la Colonia “5 de Febrero”, no funciona desde hace meses; anteriormente, relatan los vecinos, al menos la pintaban y reparaban el sistema de bombeo para que operara en forma adecuada, pero ahora no funciona desde hace mucho.

De igual forma la fuente ubicada en la 8a. Avenida Norte, esquina con 15 Calle Poniente, la cual recuerda la presencia de la Comunidad China en la ciudad, presenta un grave deterioro físico, falta de pintura, el cableado eléctrico fue arrancado y donde se encontraba la bomba de agua que la hacía funcionar, ahora es un foso inundado de aguas verdes y basura que se ha convertido en un criadero de moscos; todo lo cual, lejos de ser un elemento decorativo da una mala imagen al sitio.

«Los funcionarios a cargo del área de Desarrollo Urbano, deben considerar el impacto visual que una ciudad produce por su imagen urbana, tener fuentes ornamentales como éstas que se encuentran en completo abandono, no produce el placer visual que debería darnos tanto a quienes aquí viven como a los que la visitan, eso hace que no sea bonito vivir aquí o visitarla, la ciudad debe verse como un todo, espacios como estos son los que le dan valor», concluyó Martínez. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta