Inseguridad y Corrupción del INM Desploman Turismo en la Región Fronteriza: Empresarios

Tapachula, Chiapas; 3 de Agosto.- “En los últimos dos meses se ha desplomado el arribo de turistas centroamericanos a Tapachula y a municipios aledaños en alrededor del 50 por ciento, sobre todo por los altos niveles de inseguridad”, aseguró el empresario turístico de Guatemala, Otto Rodolfo Chavarría.

En entrevista para rotativo EL ORBE, indicó que los visitantes legales que tenían planeado llegar a territorio chiapaneco con fines comerciales, recreativos o empresariales, decidieron cancelar sus reservaciones en hoteles, transportes y prestadores de servicios.

Al preguntar los motivos que han tenido, la respuesta ha sido coincidente al argumentar que temen ser blanco de la delincuencia, e incluso, por sus vidas.

Otros les han dicho de lo lamentable que en calles aledañas al parque central de Tapachula, a donde regularmente llegaban a realizar sus compras, ahora esté lleno de migrantes deambulando y pidiendo dinero, incluso haciendo sus necesidades fisiológicas.

Habían realizado acuerdos comerciales con prestadores de servicios y empresarios tapachultecos que ahora ya no se podrán cumplir por esas causas, señaló.

Aunado a eso, indicó que el Instituto Nacional de Migración sigue haciendo de las suyas en la frontera sur de México y se ha convertido en una dependencia enemiga de la transparencia y el turismo.

Para ello puso como ejemplo los serios problemas que hay con la expedición de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), tanto para aquellas personas que la están solicitando por primera vez, como para aquellos que quieren renovar su vigencia.

La TVR había sido la herramienta migratoria más importante en los últimos cuatro años para Chiapas, ya que ha logró el control de los flujos de extranjeros que ingresaban al país. Con ese documento ingresaron alrededor de 2.1 millones de turistas al año.

De acuerdo a Chavarría, nunca habían tenido problemas para realizar esos trámites, hasta ahora.

Los grupos de turistas que había llevado hasta ese lugar, acudieron a las instalaciones del INM “La Casona”, pero salieron decepcionados y tuvieron que regresar a su país.

Los turistas llegan un día por la tarde para formarse en una larga fila que se prolonga por lago guatemalteco. Ahí se quedan a dormir en el suelo en espera de que unas 16 horas después puedan ingresar a las instalaciones migratorias y realizar sus trámites.

Esta semana, según el empresario, las autoridades mexicanas solo estaban atendiendo a 50 turistas al día y al resto, unos 250 aproximadamente, eran rechazados argumentando que había exceso de trabajo.

Los pocos visitantes que pudieron ingresar al país de manera legal, tuvieron que hacer cola día y medio para lograrlo.

Los visitantes rechazados venían con la intención de aprovechar los siete días de vigencia de ese documento oficial mexicano, recorrer los sitios turísticos de toda la entidad, realizar sus compras y divertirse sanamente.

Por su parte, José Luis Cisneros Saquín, prestador de servicios turísticos de El Carmen, en esa nación centroamericana, indicó que los actos de corrupción por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, se siguen cometiendo públicamente y sin castigo alguno.

Esas actividades ilícitas, según narró, están ocasionado también cuantiosos daños a los empresarios centroamericanos al tener que cancelar los paquetes contratados.

Tan solo la empresa que representa, esta semana tuvo que regresar a unos mil turistas que no pudieron ingresar a Chiapas porque los agentes del INM no los quisieron atender.

Sin embargo, dejó en claro que hay turistas que se han visto obligados a aceptar pagar unos 2 mil Pesos mexicanos a “chamacos” que ofrecen “su gestoría” en el puente internacional, para que minutos después les permitan la entrada a las instalaciones migratorias y, en menos de media hora, ya tengan su TVR

Ese problema ya ha sido notificado a las agencias en todo territorio chapín y, por lo mismo, se están cancelando los paquetes hacia territorio mexicano.

Lamentó que la corrupción se haya apoderado del INM en éstos últimos meses y eso esté frenando el desarrollo económico de la región fronteriza de ambas naciones.

La notificación también fue remitida a las oficinas centrales del INM, pero que esas actividades ilícitas se siguen cometiendo, cada vez más descaradas.

Ante eso y a falta de una investigación por parte del Gobierno Federal, temen que parte de los recursos económicos generados por ese tipo de corrupción, también se esté repartiendo entre funcionarios de primer nivel.

Por lo pronto, comerciantes establecidos y empresarios de Tapachula informaron que en los últimos días se está perdiendo alrededor de 3 millones de Pesos diarios por el desplome de la llegad del turismo a la frontera sur. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello