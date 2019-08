Poder Judicial Garantiza la Ejecución de Ordenes de Aprehensión Contra Fugitivos

*No Habrá Impunidad: Juan Oscar Trinidad Palacios.

Tuxtla Gutiérrez.- En el marco de la Mesa Regional de Seguridad en el municipio de Palenque, el presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios, informó de la reciente aprehensión de un inculpado de homicidio en Chilón, cuya detención, además de ser un procedimiento jurídico de legalidad, resuelve una demanda popular que había generado conflictos en la región.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura dijo que la presente administración está comprometida a no dar paso a la impunidad y busca garantizar el cumplimiento de la Ley y los ordenamientos judiciales que de ella emanan.

Reconoció en la colaboración respetuosa de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial la gran fortaleza que permite construir una nueva realidad en Chiapas, al tiempo que destacó la voluntad política del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y su compromiso con la legalidad y la justicia en beneficio de las y los chiapanecos.

De la misma manera, Trinidad Palacios reconoció la colaboración de la Fiscalía General del Estado para garantizar el cumplimiento de los procesos jurídicos. “El seguimiento de los procesos permite garantizar la justicia en Chiapas (…) la consecución de la justicia tiene memoria y a partir de ella no permitiremos olvidar las injusticias y haremos valer la Ley“, dijo.

Respecto de la reciente aprehensión, expuso que el Juzgado Primero del Ramo Penal de Delitos Graves dio puntual seguimiento al caso de un agresor que habría participado en la muerte de tres hermanos asesinados en la Ranchería El Porvenir, del municipio de Chilón.

El Fiscal del Ministerio Público consignó la Averiguación Previa al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, en la cual solicitó la orden el 27 de enero de 2017, sin embargo el acusado se dio a la fuga, refugiándose finalmente en el estado de Durango.

No obstante, gracias al puntual seguimiento del caso y la colaboración con autoridades de diversos órdenes de Gobierno, el 26 de julio de 2019, se ejecutó la Orden de Aprehensión en contra de Miguel Gutiérrez Gómez en el estado de Durango. Comunicado de Prensa