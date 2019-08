Chiapas Estado Libre de Humo: REC

Tuxtla Gutiérrez.- En nombre del estado de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas recibió un reconocimiento de manos del secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, por ser la primera entidad en prohibir el uso de cigarrillos electrónicos, donde aseguró que en el estado se ha fijado como una tarea fundamental la salud, atendiendo la principal demanda del pueblo chiapaneco.

Durante este acto realizado en la Ciudad de México, el estado también fue destacado por ser el número 12 en la prohibición de consumo de cigarros en establecimientos cerrados, contemplado en la modificación al artículo 14 de la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco, por lo que el mandatario manifestó que es el resultado de un trabajo en unidad en materia de salud, encabezado por la Federación, la cual tiene gran presencia en el estado.

“La salud es la tarea que tenemos que ver como prioritaria, eso lo he escuchado de un gran guía que es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hemos hecho un gran esfuerzo por compartir la mezcla de recursos, atender humanitariamente a las comunidades indígenas, poner a disposición de la salud los vehículos aéreos y no escatimar esfuerzos para salvar vidas. Trabajamos juntos los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo en la búsqueda del bien común y respondiendo al compromiso con la sociedad”, señaló.

Al hacer uso de la palabra, el secretario de Salud enfatizó que los logros que se han dado en Chiapas al ser el primero que restringe el uso de los cigarrillos electrónicos y convertirse en un estado 100 por ciento libre de humo de tabaco, protegiendo a sus más de cinco millones de habitantes contra daños a la salud causados por la exposición involuntaria, sumándose a 11 entidades que han avanzado en esta materia, logrando que más del 50 por ciento de la población del país esté protegida en espacios públicos cerrados.

“Se había observado un estancamiento, pero el trabajo conjunto de los poderes Legislativo y Ejecutivo ha permitido que en un récord de tiempo, el estado resolviera, por unanimidad, un proceso legislativo que el país no había visto en años y por ello nuestro reconocimiento público al trabajo desarrollado por la salud de las y los chiapanecos. Esta experiencia nos motiva a coordinarnos con las entidades que han sido pioneras, para impulsar la reforma a la Ley General de Control del Tabaco”, expresó.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, resaltó la unidad que existe en Chiapas en la lucha por la salud, específicamente para el control del tabaco, un tema en el que, señaló, México está realmente comprometido para combatir las nuevas formulaciones, ya que los cigarrillos tradicionales y demás productos de consumo por vía combustión, hoy son desplazados por otros con mecanismos tecnológicos, electrónicos o de vaporización, y deben ser limitados del consumo humano.

“Chiapas ha presentado la más progresista ley de control de tabaco que tenga la República, la entidad dio un nuevo paso adelante, incluso de la Federación, en pro de la salud. El ejemplo que pone lo escuchamos desde al Secretaría de Salud federal, es fuerte, claro, nos inspira y lo vamos a presumir por el resto de las entidades federativas”, acotó.

El director general de la asociación civil Comunicación Diálogo y Conciencia (CODICE), Eduardo del Castillo, dijo que ha costado mucho trabajo avanzar en esta temática, por ello, Chiapas es un parteaguas: “Se convierte en vanguardia por incluir dentro de su regulación el cigarrillo electrónico, que es como la puerta falsa por la que se intenta meter la industria tabacalera. El arte de gobernar implica que quien gobierna debe saber establecer prioridades y una prioridad es la salud, porque sin ésta lo demás no existe”.

Finalmente, la diputada Adriana Bustamante Castellanos, presidenta de la Comisión de Planeación para el Desarrollo en el Congreso del Estado, mencionó su interés personal y legislativo para impulsar dicha reforma donde hizo énfasis en el trabajo de promoción, reglamentación y supervisión que se llevó a cabo en colaboración con instancias gubernamentales y asociaciones civiles, para hacer más fácil su implementación.

Asistieron a este evento: la subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Asa Ebba Christina Laurell; el comisionado nacional Contra las Adicciones, Gady Zabicky Sirot; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el presidente del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, y el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos. Comunicado de Prensa