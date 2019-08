Piden Combatir Resurgimiento de Pandillas en Colonias

*Ante Enfrentamiento de Maras: COCOPARCI.

Tapachula Chiapas; 07 de Agosto.- Ante los enfrentamientos entre miembros de pandillas registrados en los recientes días en colonias del sur de la ciudad, el Comité Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito (COCOPARCI), exigió a las corporaciones policíacas combatir el resurgimiento de pandillas en Tapachula.

El Presidente del Comité Consulta y Participación Ciudadana en materia de seguridad (COCOPARCI), Jorge Gutiérrez Franco, dio a conocer que, a raíz de los recientes hechos violentos que se registraron, deben de reforzarse los operativos para desarticular estos grupos delincuenciales de jóvenes imitadores o pertenecientes a las maras, que mantienen al acecho a las familias del sur de la ciudad.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, deben reforzar las acciones contra las pandillas que operan en las colonias, y se requiere de un trabajo de inteligencia, ya que, hace más de 10 años, jóvenes integrantes de las maras mantuvieron en la zozobra a la población; sin embargo, con un trabajo interinstitucional se logró recobrar la tranquilidad; no obstante, en las últimas fechas, comenzó una nueva ola de delitos cuyos participantes son integrantes de estos grupos delincuenciales.

Aunque las autoridades realizan recorridos a través de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en las colonias, se requiere que los patrullajes sean permanentes para controlar y combatir a estos jóvenes pandilleros, quienes no solo se enfrentan entre ellos, sino también participan en robos a casa habitación, asaltos y otros delitos, los cuales generan un ambiente de temor para las familias.

En un principio se anunció que la Guardia Nacional solo vendría coadyuvar en el tema migratorio, sin embargo, en las reuniones de la mesa de seguridad, se ha pedido a que también participe en labores de seguridad en la región, ya que muchos integrantes de pandillas, son centroamericanos que están de manera ilegal en el país y por lo tanto debe existir un trabajo coordinado para desarticular a estos grupos delictivos.

Dijo que con el ingreso masivo de migrantes que se registró a principios del año, no solo venían personas en busca de mejores oportunidades de vida, sino también delincuentes, quienes se han asentado en colonias del sur oriente y sur poniente, quienes han comentado a resurgir a las pandillas.

En varias colonias del sur de la ciudad existen migrantes que ingresaron de manera ilegal, quienes se han apoderado de casas abandonadas o terrenos baldíos y aunque los habitantes han denunciado en diversas ocasiones las autoridades no han intervenido, lo que ha permitido que los pandilleros operen de manera impune.

Por ello, se ha pedido a las autoridades para que participe la Guardia Nacional y elementos del Instituto Nacional de Migración en los operativos y recorridos en colonias, ya que se ha detectado mucha presencia de migrantes, de quienes se desconoce su situación migratoria, sin embargo, desde que se asentaron en la zona, el índice delictivo se ha incrementado.

Gutiérrez Franco señaló que, de acuerdo al reporte de las autoridades, se considera como focos rojos, debido a la presencia de pandillas e ilícitos que se presentan, el centro de la ciudad y colonias del sur de la ciudad, entre, ellas Nuevo Milenio, Vida Mejor, Cafetales, Pobres Unidos, Libertad, en donde hace unos días hubo un enfrentamiento con machetes entre pandilleros. EL ORBE/ Marvin Bautista.