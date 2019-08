Le Protestan al Alcalde de Huixtla por Tortuguismo en Obras del Centro, Intensas Lluvias Socavan la Zona

*FAMILIAS HUIXTLECAS SEÑALAN UNA SERIE DE IRREGULARIDADES EN LA RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, QUE POR VARIAS SEMANAS LA OBRA PERMANECE ABANDONADA, SIN QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE RESPUESTAS A LAS DEMANDAS.

Huixtla, Chiapas; 8 de Agosto.- Habitantes del barrio El Carmen, específicamente de la Avenida Retiro Norte de esta ciudad, denuncian que hay deficiencias en cuanto a la reconstrucción de las calles, como consecuencia de las lluvias se están minando, presentan socavón provocado por las aguas pluviales, temen que antes de concluir ya no sirvan; además, consideran que la Avenida Arteaga -que es doble sentido- está quedando muy angosta, dejando espacios anchos para banquetas, las cuales se van a bajar a nivel de la calle y puede causar daños, tanto de inundación a las casas, como daños a la infraestructura.

Lo anterior fue dado a conocer por Lusteín López Alcázar, quien tiene su domicilio en la Avenida Retiro Norte 7, quien mediante las denuncias realizadas a través de las redes sociales, propició que acudiera el presidente municipal José Luis Laparra Calderón; el pasado miércoles, al ser abordado por los vecinos, quienes coincidieron en hacer señalamientos reales, tales como que aún sin concluir la pavimentación de las arterias, varias de las mismas ya presentan socavones, como consecuencia de las corrientes subterráneas o provocadas por aguas pluviales, ya que algunas son pendiente con descargas de agua, y a pesar de que el espesor del piso es de 15 centímetros, temen que no soporten tanta agua y se quiebren.

Así también le hicieron saber a Laparra Calderón, que hay problemas en cuanto a los drenajes, los cuales pueden originar contaminación en los hogares debido a que, por el momento, están desconectados de los servicios de aguas negras, es temporada de lluvias y además de eso la falta de información hacia los vecinos no se ha dado.

Es por eso que denuncian públicamente ante los medios estas anomalías, ya que esta calle, la Avenida Retiro Norte, es sumamente transitable y pasan vehículos de alto tonelaje, aparte de que el Edil, al dar el banderazo de inicio de la obra el 4 de Julio pasado, pidió a los vecinos estar atentos en vigilar los trabajos de construcción y que cualquier anomalía se lo hicieran saber para corregirlo y dejar obras de calidad. Mesa de la Redacción.